NTD: власти Сальвадора пытаются побороть эпидемию убийств при помощи режима ЧС

Количество ежедневных убийств в Сальвадоре настолько возросло, что превысило рекордный уровень за последнее столетие. Властям пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации и ограничить массовые собрания в попытке изменить ситуацию. Правоохранители говорят, что ответственность за вспышку насилия лежит на преступных группировках, однако некоторые жители обвиняют президента Найиба Букеле в сговоре с преступниками, передаёт NTD.
Сальвадор столкнулся буквально с эпидемией убийств — в последнее время в этой центральноамериканской стране их совершали так много, что пришлось вводить режим ЧС. Конгресс одобрил его по просьбе президента.
Ограничили массовые собрания людей, а также открыли доступ правоохранителей к корреспонденции граждан. Кроме того, продлили срок административного задержания.
ПРОХОЖИЙ: Хорошо, что объявили режим ЧС. Заботиться друг о друге — это прекрасно.
По данным полиции, только в субботу в стране зафиксировали 62 убийства. Это был самый высокий показатель в этом столетии. Правоохранители говорят, что ответственность за большинство лежит на преступных группировках.
ПРОХОЖИЙ: Слишком много насилия и несправедливости! Это месть правительству. Если бы я мог что-то изменить, то устроил бы им суровое наказание.
В 2015 году в Сальвадоре было зарегистрировано 103 убийства на каждые 100 тысяч человек. Это один из самых высоких показателей в мире. Одновременно президент Найиб Букеле, вступив в должность в 2019 году, пытался изменить это положение вещей.
Однако критики говорят, что его администрация стремилась укрепить свой контроль, заключая соглашения с крупными преступными группировками. Так, он якобы предлагал бандам лучшие условия содержания в тюрьмах, деньги и другие льготы. Сам глава государства все обвинения отвергает.
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