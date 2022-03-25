Guardian: британские города приостанавливают побратимские связи с городами России

Около 80 городов в Великобритании уже объявили о приостановке побратимских связей с городами России на фоне спецоперации на Украине, передаёт The Guardian. Однако нашлись и те, кто отказался от подобного «бессмысленного жеста», в том числе английский Кентербери.

Британский город Ковентри «приостановил» побратимские связи с российским Волгоградом, пополнив список из по крайней мере 80 других городов Великобритании, разорвавших побратимские связи с российскими городами на фоне спецоперации России на Украине, сообщает The Guardian.

В течение 36 лет Глазго был побратимом с Ростовом-на-Дону, расположенным к востоку от украинской границы. Однако всего через несколько часов после ввода российских войск на Украину глава Муниципального совета шотландского города Сьюзан Эйткен приостановила соглашение. По её словам, хотя в сложившихся обстоятельствах это «мелочь», Глазго должен присоединиться к миру «в безоговорочном осуждении» действий России.

Через день после начала спецоперации Челтнем приостановил побратимские связи с черноморским курортом Сочи. Днём позже договор о дружбе с Санкт-Петербургом, заключённый еще в 1962 году, приостановил Манчестер. В начале марта графство Дарем прекратило 54-летние связи с Костромой. А 4 марта, после недели давления, городской совет Оксфорда приостановил побратимские связи с Пермью. 11 марта городской совет Эксетера единогласно проголосовал за приостановку гражданских отношений с Ярославлем.

Однако издание обратило внимание не только на города, решившие разорвать связи, но и на те, которые по-прежнему поддерживают побратимские отношения с российскими городами. Так, The Guardian указывает на английский Кентербери, который не приостановил связи с Владимиром.

Представитель городского совета Кентербери подчеркнул, что это соглашение не имеет никакого отношения к совету и находится в исключительной компетенции Ассоциации трёх городов: Кентербери — Владимир — Блумингтон-Нормал. Впрочем, в самой ассоциации идею разрыва отношений отвергли, назвав подобный шаг «бессмысленным жестом, который ничем не поможет» народу Украины.