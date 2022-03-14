FAZ: органы власти США расширили наблюдение за Deutsche Bank

Немецкий Deutsche Bank опять оказался в фокусе внимания американских госорганов, сообщает Frankfurter Allgemeine. Причина заключается в жалобах против дочерней компании банка DWS: её обвиняют в безответственном отношении к «зелёным» инвестициям.

Американские органы расширили слежку за немецким Deutsche Bank, сообщает Frankfurter Allgemeine. Причиной для такого шага стали обвинения в адрес дочерней компании банка — DWS. Издание напоминает, что ещё в 2011 году компанию DWS обвинили в «зелёном камуфляже».

Поводом для обвинений стали показания бывшей сотрудницы компании, руководившей отделом устойчивого развития. По её словам, DWS безответственно обращалась с инвестициями в устойчивое развитие. По словам ряда инсайдеров, впоследствии к делу подключились американские органы власти. При этом сама DWS отрицала все обвинения в свой адрес.

Как отмечает Frankfurter Allgemeine, в последнее время проблема инвестиций в защиту окружающей среды, социальные стандарты и улучшение управления предприятиями стали очень важной темой для органов защиты потребителей, требующих чётких стандартов. Недавно Еврокомиссия запустила свою давно запланированную градацию «зелёных» инвестиций.