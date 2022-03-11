Guardian: США ужесточают санкции против Северной Кореи из-за новых ракетных испытаний

По данным разведки США, Северная Корея проводит испытания частей новой межконтинентальной баллистической ракеты, пытаясь замаскировать их под запуски для вывода спутников в космос, передаёт The Guardian. В связи с подобной «серьёзной эскалацией со стороны КНДР» в пятницу Вашингтон объявит об ужесточении санкций против Пхеньяна.

Администрация президента США Джо Байдена пришла к выводу, что Северная Корея проводит испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), предупредив, что это грозит стране новыми санкциями, сообщает The Guardian.

Как напоминает издание, в Пхеньяне утверждают, что два последних ракетных запуска предназначались для вывода спутников в космос. Однако после тщательного изучения этих пусков американская разведка пришла к выводу, что реальным намерением было испытание частей новой межконтинентальной баллистической ракеты. В Вашингтоне полагают, что испытываемая МБР была впервые продемонстрирована Пхеньяном на параде Трудовой партии 10 октября 2020 года, а затем ещё раз на оборонной выставке год спустя.

«На основе анализа этих запусков правительство США пришло к выводу, что эти пуски связаны с новой МБР, которую разрабатывает КНДР», — заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, добавив, что это является «серьёзной эскалацией со стороны КНДР».

По словам Кирби, испытания проводились с целью оценить новую систему, чтобы в будущем в ходе новых испытаний проверить дальность полёта МБР и замаскировать их под запуск спутников на орбиту.

Высокопоставленный американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, добавил, что США провели анализ совместно с Японией и Южной Кореей и поделятся своими выводами с другими союзниками и партнёрами, включая Организацию Объединённых Наций.

The Guardian напоминает, что особую тревогу возвращение Северной Кореи к ракетным испытаниям вызывает в Японии. В 2017 году в течение двух недель над территорией страны пролетели две ракеты средней дальности, что заставило власти выступить с экстренным предупреждением для населения о необходимости укрыться в подвалах.

«Недавние действия Северной Кореи, включая эти ракетные пуски, которые делают ситуацию более напряжённой, угрожают миру и безопасности нашей страны, региона и международного сообщества, являются абсолютно неприемлемыми», — осудили новые северокорейские испытания в Министерстве обороны Японии.

Ожидается, что в пятницу США введут против Северной Кореи новые санкции, которые ещё сильнее ограничат доступ страны к передовым технологиям: их Пхеньян может использовать в своих оружейных программах. «В ближайшие дни будет предпринят целый ряд дальнейших действий», — отмечают в администрации Байдена.

Впрочем, в Белом доме сообщают, что президент открыт для дипломатии и готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, когда Пхеньян будет готов обсуждать «серьёзное соглашение». При этом в администрации Байдена считают, что любому такому соглашению должны предшествовать переговоры на рабочем уровне, поскольку опыт бывшего президента Дональда Трампа показал, что «саммиты сами по себе не являются гарантией прогресса».

«Хотя дверь для дипломатии остаётся открытой, Соединённые Штаты примут все необходимые меры для обеспечения безопасности Америки и наших союзников», — заявил анонимный источник издания в Белом доме.