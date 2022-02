SRF: «уроки дружбы с США» — американские военные бросили своих иракских переводчиков на произвол судьбы

Сотни иракских переводчиков, работавших на американскую армию, были брошены ею на произвол судьбы, пишет SRF, ссылаясь на рассказ жителя Ирака Али. По словам Али, он работал переводчиком для армии США почти два года, после чего его внезапно освободили от должности, а все данные об иракских переводчиках были переданы правительству Ирака, в котором присутствовали члены вооружённых группировок. Как утверждает Али, после этого члены вооружённых группировок стали в соцсетях угрожать переводчикам расправой.

По словам Али, он осуществлял коммуникацию между американскими и иракскими военными в ходе обучения. Он отмечает, что иракские солдаты получали знания от американской армии, но при этом считали переводчиков предателями и никогда не подавали им руки.

Али рассказывает, что после почти двух лет на службе армии США ему пришёл приказ в течение одного часа покинуть американскую военную базу: он говорит о том, что их пешком проводили до укреплённого пункта иракской армии. «Поскольку мы пришли с американской базы, нам пришлось отдать все свои вещи в качестве откупа», — приводит издание слова Али.

По его словам, спустя пять дней он получил письмо, в котором говорилось о том, что его работа в армии США завершена, а затем он узнал, что американские военные передали полные личные данные всех иракских переводчиков правительству Ирака, в которое, по словам Али, просочились представители вооружённых группировок. После этого список имён нескольких сотен переводчиков появился в интернете: в соцсетях члены вооружённых группировок начали присылать переводчикам угрозы расправы.

«Я был в шоке от того, как непрофессионально были разорваны наши рабочие отношения. Никто лучше американцев не знает, что происходит в Ираке и в какой опасности находятся переводчики. Несмотря на это, нас преподнесли вооружённым группировкам на золотой тарелочке», — приводит SRF слова Али.

По словам Али, американские военные могли бы доставить переводчиков в безопасное место, однако этого сделано не было. Кроме того, он пытался получить визу США, однако сделать этого не удалось. Как отмечает SRF, процесс получения американской визы в Ираке полон барьеров и очень перегружен. В 2019 году время ожидания по визе в среднем длилось три года.

Как отмечает издание, помочь иракским переводчикам стремится ряд американских ветеранов, со многими из которых у переводчиков сохранились связи. В частности, ветеран ВВС США Фил Карузо основал организацию No One Left Behind, которая пытается добиться от Вашингтона реформ.