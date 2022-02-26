Washington Post: США готовы помочь Зеленскому покинуть Киев

17:35
Przeglad Sportowy: Польша, Швеция и Чехия требуют исключить Россию из отбора ЧМ-2022
Сборные Польши, Швеции и Чехии требуют от Международной федерации футбола (ФИФА) исключить команду России из стыковых матчей чемпионата мира 2022 года в Катаре.
17:29
Постпред США при ООН: американские военные не будут действовать в воздухе над Украиной
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила в эфире телеканала CNN, что американские военные не будут действовать в воздухе над Украиной.
17:20
Басурин: в ходе операции в Донецкой области захвачены образцы иностранного вооружения
Украинская армия, оставляя свои позиции в Донбассе, бросает оружие производства стран Запада.
17:16
«Монако» пропустил на 93-й минуте и проиграл «Реймсу» в матче Лиги 1
«Монако» потерпел поражение от «Реймса» в матче 26-го тура французской футбольной Лиги 1.
17:16
Песков подтвердил, что переговоры России и Украины пройдут в Гомельской области
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры российской и украинской сторон пройдут в Гомельской области.
17:15
Словакия направит на Украину системы ПВО и противотанковые снаряды
Глава Минобороны Словакии Ярослав Надь заявил, что кабмин страны принял решение об отправке на Украину систем ПВО и противотанковых снарядов.
17:14
Юрист — о решении по сборной России: ФИФА может не последовать регламенту
Спортивный юрист Артём Пацев высказался по ситуации с отказом сборных Польши, Чехии и Швеции играть с командой России в квалификационном турнире чемпионата мира по футболу 2022 года.
17:04
В Киеве опровергли участие замглавы МИД Украины Точицкого в переговорах с Россией
Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко опроверг данные в СМИ, что украинскую делегацию на переговорах с Россией будет представлять замглавы МИД Николай Точицкий.
17:01
Червоткин занял четвёртое место в гонке классическим стилем на этапе КМ в Лахти
Россиянин Алексей Червоткин занял четвёртое место в гонке классическим стилем с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
16:58
Минобороны России: националисты убили четырёх украинских офицеров в Северодонецке
Заградотряды националистов убили четырёх украинских офицеров в Северодонецке Луганской области, заявили в Минобороны России.
16:53
В Минобороны России заявили о применении солдатами ВСУ боеприпасов с фосфором
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что украинские военные начали массово применять боеприпасы, начинённые фосфором.
16:47
Офис Зеленского: переговоры с Россией состоятся на границе, в районе реки Припять
Переговоры Украины и России состоятся на белорусско-украинской границе, в районе реки Припять.
16:43
В Берлине более 100 тысяч человек участвуют в протестах против спецоперации в Донбассе
В Берлине в демонстрациях против военной спецоперации в Донбассе участвуют более 100 тыс. человек.
16:40
Глава ЛНР Пасечник: ВСУ начинают использовать более серьёзное высокоточное оружие
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что ВСУ начинают использовать более серьёзное высокоточное оружие.
16:37
СБР оспорит в CAS решение о нейтральном статусе биатлонистов
В Союзе биатлонистов России (СБР) сообщили, что готовы оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международного союза биатлонистов (IBU) лишить российских спортсменов национальной принадлежности на соревнованиях.
16:33
G7 создаст трансатлантическую группу по контролю за санкциями против России
Страны G7 планируют создать на этой неделе трансатлантическую рабочую группу для наблюдения за выполнением финансовых санкций против России.
16:31
Мединский: делегация России выезжает в Гомельскую область на переговоры с Украиной
Делегация России выезжает в Гомельскую область для проведения переговоров с украинской стороной.
16:27
Германия выделит Украине ещё €15 млн помощи
Германия выделяет дополнительно €5 млн для Украины по линии ООН и €10 млн по линии Международного комитета Красного Креста.
16:19
В Минобороны Белоруссии заявили, что ВС республики не участвуют в операции в Донбассе
Вооружённые силы Белоруссии не принимают участия в спецоперации в Донбассе. Об этом заявил помощник министра обороны по идеологической работе ВС республики Леонид Касинский.
16:16
Винер-Усманова высказалась о запрете использовать флаг России на соревнованиях FIG
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала запрет на использование российского флага на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).
16:16
Канцлер Австрии заявил о намерении закрыть воздушное пространство для российских самолётов
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о намерении закрыть воздушное пространство страны для российских самолётов с 17:00 мск.
16:14
Путин проводит переговоры с Шойгу и Герасимовым по ситуации на Украине
Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Минобороны России Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым по ситуации на Украине.
16:13
Путин приказал Минобороны перевести российские силы в особый режим боевого дежурства
Президент России Владимир Путин приказал Министерству обороны cтраны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.
16:01
Мединский: Россия готова к переговорам с Украиной в любое время для достижения мира
Россия готова проводить переговоры с Украиной в любое время для достижения мира. Об этом заявил глава российской официальной делегации переговорщиков Владимир Мединский.
16:01
Франция закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний
Министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари заявил, что страна с 27 февраля закрывает своё воздушное пространство для российских самолётов и авиакомпаний.
16:00
Кадыров заявил, что настало время принимать конкретное решение по ситуации на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что настало время принимать конкретное решение по ситуации на Украине, и призвал начать крупномасштабное наступление по всем направлениям.
15:59
Лыжница Бекишева завоевала бронзу в спринте юниорского ЧМ в Норвегии
Россиянка Елизавета Бекишева завоевала бронзовую медаль в спринте свободным стилем на чемпионате мира среди юниоров по лыжным гонкам в Люгне (Норвегия).
15:58
Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к YouTube-каналам российских СМИ на Украине
Роскомнадзор потребовал от американской компании Google снять на территории Украины все ограничения с YouTube-каналов таких российских средств массовой информации, как РБК, «Звезда» и Sputnik.
15:56
В ДНР заявили о взятии под контроль 15 населённых пунктов
Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил о взятии под контроль 15 населённых пунктов, которые ранее контролировались ВСУ.
15:53
Лукашенко после разговора с Зеленским попросил Путина перенести время переговоров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским позвонил президенту России Владимиру Путину и попросил его не отзывать российскую делегацию для переговоров с Украиной.
15:48
В рижском «Динамо» назвали дискриминацией возможный недопуск россиян к соревнованиям
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис высказался о требованиях не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.
15:46
Чехия предложит ЕС остановить выдачу шенгенских виз россиянам
Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Вит Ракушан, выступая по Чешскому телевидению, заявил, что страна предложит другим государствам — членам Евросоюза остановить выдачу шенгенских виз россиянам.
15:40
Явка на референдуме в Белоруссии на 14:00 составила 61,91%
Явка на референдуме по Конституции в Белоруссии на 14:00 составила 61,91%, сообщил глава ЦИК страны Игорь Карпенко.
15:36
Украина подтвердила проведение переговоров в Гомельской области
Делегация Украины едет на переговоры с российской стороной в белорусский Гомель. Об этом сообщили в Национальном пресс-центре Белоруссии со ссылкой на общественного деятеля Юрия Воскресенского.
15:25
Матвеева: Непряевой по силам выиграть Большой хрустальный глобус
Вице-чемпионка мира по лыжным гонкам Наталья Матвеева прокомментировала серебряную медаль Натальи Непряевой в гонке с раздельного старта классическим стилем на этапе Кубка мира в финском Лахти.
15:22
В Минске подтвердили телефонный разговор Лукашенко с Зеленским
Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт подтвердила его разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.
15:15
Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе сервиса в России
Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе сервиса в России.
15:09
МИД России: Украина сама определит уровень своей делегации для переговоров
Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что украинская сторона должна самостоятельно определять, на каком уровне и в каком составе будет представлена на переговорах с Россией.
15:05
Глава ДНР Пушилин: суд над украинскими военными преступниками может пройти в Минске
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин считает, что местом проведения суда над украинскими военными преступниками может стать Минск.
15:04
Сборная России по дзюдо не полетела в Польшу из-за закрытия воздушного пространства
Вице-президент Федерации дзюдо России (ФДР) Тамерлан Тменов сообщил, что мужская и женская сборные России не примут участия в Открытом турнире Европы в Польше.
15:02
Путин и Беннет обсудили ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудили ситуацию на Украине.
14:59
Аналитик Оленченко отреагировал на иск Украины в Международный суд ООН против России
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Украина официально направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге.
14:57
ТАСС: Росавиация обязала авиакомпании согласовывать отмену рейсов в Калининград
Росавиация обязала авиакомпании согласовывать отмену рейсов в Калининград с российскими авиавластями.
14:56
Лукашенко заявил об отсутствии белорусских солдат на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на территории Украины белорусских солдат нет.
14:48
Украине засчитали поражение за отказ от встречи с Россией на этапе КМ по фехтованию
Сборная Украины по фехтованию на рапирах получила техническое поражение за отказ встречаться с командой России на этапе Кубка мира в Каире.
14:45
Зеленский провёл телефонные переговоры с Лукашенко
Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко.
14:36
Италия закрывает воздушное пространство для российских самолётов
Италия закрывает своё воздушное пространство для российских самолётов, сообщает пресс-служба итальянского совета министров.
14:36
В Японии заявили о намерении ввести санкции против Путина
Японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония намерена ввести санкции против президента России Владимира Путина.
14:36
Непряева стала второй в гонке с раздельного старта на этапе Кубка мира
Россиянка Наталья Непряева завоевала серебряную медаль в гонке с раздельного старта классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти.
14:32
ФСБ предотвратила теракт в Калужской области
ФСБ предотвратила теракт в Калужской области, готовившийся по указанию боевиков «Исламского государства»*.