Washington Post: США готовы помочь Зеленскому покинуть Киев

Американские власти готовы помочь Владимиру Зеленскому покинуть Киев, чтобы таким образом избежать его захвата или убийства российскими войсками, пишет The Washington Post. Однако, как отмечает издание, пока украинский лидер отказывается уезжать и пообещал остаться во главе правительства.

Правительство США готово помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев, чтобы не допустить его захвата или убийства наступающими российскими войсками, пишет The Washington Post со ссылкой на американских и украинских официальных лиц. Однако пока Зеленский отказывается уезжать.



В то время как российские военные в пятницу усиливали свои атаки, Зеленский пообещал оставаться во главе своего правительства, несмотря на серьёзные личные риски.



«По имеющейся у нас информации, враг обозначил меня как цель номер один, а мою семью — как цель номер два, — заявил в пятницу утром украинский президент. — Они хотят уничтожить Украину политически, уничтожив главу государства».



Официальные лица США в последние дни обсуждали с Зеленским различные вопросы безопасности, в том числе самые надёжные места для его размещения, чтобы таким образом обеспечить преемственность украинского правительства, пишет издание со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.



По мнению бывших и нынешних представителей национальной безопасности США, смещение Зеленского может стать для президента России Владимира Путина самым быстрым способом положить конец войне на Украине и избежать затяжной и дорогостоящей оккупации.



Когда украинский лидер окажется вне игры, Путин может попытаться поставить ему на смену марионеточное правительство, говорится в статье.