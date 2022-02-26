CNN: российские войска заняты окружением Киева

Минувшей ночью активные перестрелки и взрывы были слышны на восточной и западной окраинах Киева, сообщает CNN. Кроме того, известно о боях в одном из городов в 30 километрах к югу от столицы. CNN отмечает, что, принимая во внимание информацию о наступлении российских войск с севера, можно говорить о том, что российские силы окружают Киев.

Незадолго до того, как мы вышли в эфир, мы слышали сирены воздушной тревоги, которые вы также слышали во Львове, но сейчас, на восходе солнца, это происходит и в Киеве. Сирены звучали и вечером, но с тех пор прошло уже достаточно много времени.

Эти сирены смолкли совсем недавно. Также недавно мы слышали стрельбу, громкую стрельбу с восточного направления, где, как уже было упомянуто, мы слышали о боях на окраинах Киева. Сейчас у нас складывается твёрдое ощущение, что бои окружают город, что российские войска преследуют цель окружить город.

Возможно, самые масштабные бои, которые мы наблюдали в течение ночи, развернулись в западной части, в черте города. Это был первый раз, когда мы слышали взрывы в пределах городских границ, примерно в пяти километрах отсюда. Мы полагаем, что бой проходил рядом с военным объектом. Украинские военные заявляют, что с помощью противотанковых ракет им удалось подбить две машины, два грузовика с аммуницией, а также танк. Мы полагаем, что взрывы были связаны как раз с этим.

Итак, бой проходит на западе и на востоке. Также нам рассказали об интенсивных боях в городе, находящемся в 30 километрах отсюда. Так что если добавить все эти направления к тому, что мы знали о российском наступлении с севера, пусть это направление и было относительно тихим почти всю ночь, окружение Киева сейчас в самом разгаре.

Материал предоставлен CNN International

Дата выхода в эфир 26 февраля 2022 года.