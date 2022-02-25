ZDF: украинцы растеряны, но полны решимости дать России жёсткий отпор

Население Украины сейчас переживает трудные часы, многим пришлось провести часть ночи в подвалах, сообщает корреспондент ZDF из Винницы. Люди встревожены и растеряны, они не понимают, действительно ли им нужно собирать вещи и бежать. Однако в то же время украинцы полны решимости дать России очень жёсткий отпор, подчёркивает репортёр немецкого телеканала.

Люди на Украине сейчас переживают трудные часы. Украинский президент Зеленский ночью ещё раз обратился к своим соотечественникам по видео через интернет и сказал: «Я лично являюсь для России целью номер один». И дальше он также сказал: «Я остаюсь в столице, остаюсь со своим народом».

ТЕЛЕВЕДУЩАЯ: Обратимся к нашему корреспонденту на месте событий. Катрин Айгендорф сейчас наблюдает за ситуацией на Украине, она находится в Виннице, к юго-западу от Киева. Катрин, как у вас сегодня прошла ночь и какая обстановка этим утром?

КАТРИН АЙГЕНДОРФ, корреспондент ZDF: Нам тоже пришлось провести часть ночи в подвале, потому что была поднята тревога. Только что снова звучал сигнал тревоги, а это значит, что нам здесь сейчас снова придётся спуститься в подвал. Ситуация тут относительно непрозрачная. Здесь ожидают нападения в любой момент. В окрестностях Винницы тоже было нанесено несколько ударов. По сути, Россия нападает на всю Украину. В центре, разумеется, находится Киев. Но и здесь, в Виннице, люди сильно обеспокоены. Им сейчас приходится решать: остаться или собрать вещи и уйти. Сегодня ночью в гостинице мы видели, что многие люди растеряны и полны тревоги по поводу того, что им теперь делать, особенно семьи с детьми. Правда ли им нужно пускаться в бегство и вступать на этот всё-таки тоже рискованный путь, или остаться под защитой подвала.

Но я также вижу на Украине — и мне кажется, что это очень важно, — большую решимость противостоять России. Разумеется, возникает вопрос: знает ли Путин — а он, похоже, не был в стране уже давно и давно её не видел, — как настроено украинское население. Я наблюдаю здесь очень и очень большую решимость. В сущности, многие украинцы говорят: речь сейчас идёт о будущем нашей страны — по сути, о нашей жизни. И многие полны решимости оказать России очень и очень ожесточённое сопротивление.

ТЕЛЕВЕДУЩАЯ: Вы сказали, что Путин сейчас ведёт наступление по всей стране. О каких целях идёт речь? Потому что до нас доходят сообщения о том, что это уже касается не только военных целей.

КАТРИН АЙГЕНДОРФ: Да, речь уже идёт не только об исключительно военных целях. Вчера мы видели, что удары наносились по объектам инфраструктуры, военной инфраструктуры — по сути, чтобы уничтожить всю военную авиацию Украины. Но сейчас удары всё чаще наносятся по гражданским целям. Что также даёт почву для серьёзного беспокойства, это то обстоятельство, что русские уже заняли Чернобыль. Здесь гадают, какова истинная цель этого манёвра и не является ли это попыткой создать устрашающий сценарий для Запада. Потому что Чернобыль в восприятии Запада играет большую роль. Это угроза того, что здесь, возможно, может произойти нападение на атомную электростанцию, на саркофаг. Вот так сейчас обстоят дела на Украине. Я думаю, нам следует рассчитывать на то, что русские теперь довольно скоро возьмут Киев. Такова ситуация на сегодняшний день.

ТЕЛЕВЕДУЩАЯ: Это была Катрин Айгендорф. Берегите себя, большое спасибо за освещение событий этого утра.

Дата выхода в эфир 25 февраля 2022 года.