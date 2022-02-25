СТРАНА: Зеленский уверен, что рано или поздно Москва должна будет начать говорить с Киевом
Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение. Как пишет «СТРАНА», он заявил, что на большинстве направлений украинской армии удалось остановить бои.
«В 04:00 российские силы продолжили наносить ракетные удары по территории Украины. Они говорят, что гражданские объекты для них — не мишень. Это враньё. На самом деле они не различают, в каких районах действовать. Под российским ударом, как и вчера, одинаково находятся как военные, так и гражданские. Цель этой атаки — давление, давление на всё наше общество. Я акцентирую: не просто на власть, на всех украинцев», — заявил Зеленский.
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