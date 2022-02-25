СТРАНА: Зеленский уверен, что рано или поздно Москва должна будет начать говорить с Киевом

Владимир Зеленский в новом видеообращении заявил, что на большинстве направлений украинской армии удалось остановить бои. Как передаёт «СТРАНА», украинский президент также добавил, что рано или поздно Москва должна будет начать переговоры с Киевом, и «чем раньше это случится, тем меньше будет потерь у России».

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение. Как пишет «СТРАНА», он заявил, что на большинстве направлений украинской армии удалось остановить бои.

«В 04:00 российские силы продолжили наносить ракетные удары по территории Украины. Они говорят, что гражданские объекты для них — не мишень. Это враньё. На самом деле они не различают, в каких районах действовать. Под российским ударом, как и вчера, одинаково находятся как военные, так и гражданские. Цель этой атаки — давление, давление на всё наше общество. Я акцентирую: не просто на власть, на всех украинцев», — заявил Зеленский.

По его словам, украинские защитники и защитницы не дали врагу осуществить оперативный замысел вторжения в первый день.

«В большинстве направлений врага остановили, идут бои. Атака России продолжается из расчёта, что наши силы будут уставшими. Но мы не устали. Силы ПВО защищают наше небо. Настолько, насколько это возможно. Авиация врага подло действует над жилыми кварталами — в том числе в столице», — сказал Зеленский.

Также Зеленский заявил, что рано или поздно должны начаться переговоры между Россией и Украиной.

«Рано или поздно Россия должна будет начать с нами говорить. Чем раньше это случится, тем меньше будет потерь у России», — подчеркнул Зеленский.