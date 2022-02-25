Корреспондент: Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров

Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением сесть за стол переговоров. Как передаёт «Корреспондент», украинский президент также призвал Запад ввести ещё более жёсткие санкции против России, а добровольцев со всего мира — ехать на Украину и «защищать Европу».

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину по поводу переговоров. Как передаёт «Корреспондент», об этом он сказал в очередном видеообращении, опубликованном 25 февраля.

«По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей», — предложил Зеленский.

Он также заявил, что «вторжение России на Украину — это не просто вторжение, это начало войны против Европы».

«Второй день наши города подвергаются ракетно-бомбовым ударам, авианалётам, танковым колоннам — Европа уже это видела во время Второй мировой войны и про что говорила «Никогда снова», но это снова есть. Мы не вполне видим, что вы собираетесь с этим делать и как собираетесь себя защищать, когда так медленно помогаете Украине», — отметил украинский президент.

«Вы ввели санкции против банков, но российская армия продолжает атаковать. Ещё можно остановить агрессию. Надо действовать без промедления. Люди, выходите на площади городов и требуйте окончания войны», — призывает Зеленский.

Он считает, что Европа имеет достаточно сил, чтобы остановить Россию.

«Аннулирование виз для россиян, отключение от Swift, полная изоляция России, отзыв послов, нефтяное эмбарго, закрытие неба. Сегодня всё это должно быть на столе, поскольку речь идёт об угрозе всей Европе», — заявил Зеленский.

Кроме того, он призвал добровольцев со всего мира ехать на Украину и защищать Европу.

«Каждый европеец может прийти в посольство Украины и требовать дать больше помощи, деньгами и оружием. Если вы в Европе имеете боевой опыт, вы можете приезжать к нам и вместе с нами защищать Европу», — сказал украинский президент.

Зеленский также обратился к вооружённым силам Украины.

«А теперь я хочу обратиться к вооружённым силам Украины. Стойте крепко. Вы всё, что у нас есть. Вы всё, что защищает наше государство. Слава Украине», — заявил Зеленский.