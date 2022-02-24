Президент Польши: Россия изолирует себя в рамках международного сообщества

Президент и премьер-министр Польши незамедлительно отреагировали на военную операции России на Украине. Оба лидера полны решимости оказать поддержку соседней стране: «Европа и свободный мир должны остановить Путина», «Мы сотрудничаем с нашими союзниками по НАТО и ЕС, мы совместными усилиями ответим на жестокую агрессию России и не оставим Украину без поддержки», цитирует их TVN24.

«В четверг утром Россия напала на Украину. Во многих городах слышны взрывы, на территории всей страны было введено военное положение», — пишет TVN24.

«Несмотря на усилия международного сообщества, Украина пала жертвой жестокого, ничем не спровоцированного и неоправданного нападения со стороны России. Мы сотрудничаем с нашими союзниками по НАТО и ЕС, мы совместными усилиями ответим на жестокую агрессию России и не оставим Украину без поддержки», — написал сегодня утром в Twitter президент Польши Анджей Дуда.

Позже польский лидер сообщил, что уже состоялся его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Дело дошло до российского вторжения на Украину. Его масштабы, вероятнее всего, обширные. Это беспрецедентный акт нарушения норм международного права. Россия изолирует себя в рамках международного сообщества», — добавил он.

В свою очередь премьер-министр страны Матеуш Моравецкий подчеркнул, что необходимо незамедлительно реагировать на преступную агрессию России в отношении Украины». «Европа и свободный мир должны остановить Путина; сегодня Европейский совет должен одобрить по возможности самые жёсткие санкции», — написал он также в Twitter.