TVN24 Оригинал

Президент Польши: Россия изолирует себя в рамках международного сообщества

Материал представлен в переводе ИноТВ
Президент и премьер-министр Польши незамедлительно отреагировали на военную операции России на Украине. Оба лидера полны решимости оказать поддержку соседней стране: «Европа и свободный мир должны остановить Путина», «Мы сотрудничаем с нашими союзниками по НАТО и ЕС, мы совместными усилиями ответим на жестокую агрессию России и не оставим Украину без поддержки», цитирует их TVN24.
Президент Польши: Россия изолирует себя в рамках международного сообщества

«В четверг утром Россия напала на Украину. Во многих городах слышны взрывы, на территории всей страны было введено военное положение», — пишет TVN24.

«Несмотря на усилия международного сообщества, Украина пала жертвой жестокого, ничем не спровоцированного и неоправданного нападения со стороны России. Мы сотрудничаем с нашими союзниками по НАТО и ЕС, мы совместными усилиями ответим на жестокую агрессию России и не оставим Украину без поддержки», — написал сегодня утром в Twitter президент Польши Анджей Дуда. 
 
Позже польский лидер сообщил, что уже состоялся его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Дело дошло до российского вторжения на Украину. Его масштабы, вероятнее всего, обширные. Это беспрецедентный акт нарушения норм международного права. Россия изолирует себя в рамках международного сообщества», — добавил он. 
 
В свою очередь премьер-министр страны Матеуш Моравецкий подчеркнул, что необходимо незамедлительно реагировать на преступную агрессию России в отношении Украины». «Европа и свободный мир должны остановить Путина; сегодня Европейский совет должен одобрить по возможности самые жёсткие санкции», — написал он также в Twitter.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
TVN24 Польша Европа
теги
ЕС НАТО Польша президент премьер-министр Россия Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров