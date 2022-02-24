«Очень тревожное утро» — корреспондента CNN поразил масштаб происходящего на Украине

НИК ПЕЙТОН УОЛШ: Оно вызывает глубокую обеспокоенность. Даже люди, с которыми я беседовал, западные официальные лица, которые видели разведданные во всей их полноте, указывающие на катастрофическую вероятность вторжения, всё равно задавались вопросом: «Зачем кто-то станет так делать? В чём стратегическая выгода для Владимира Путина?»





Да, он может войти сюда и разместить сто с лишним тысяч военных в разных городах. Но он же не может держать их там вечно! Потому что украинцы не хотят, чтобы они там были. Это решение было принято после 2014—2015 года, когда более пророссийская, русскоязычная часть страны отпочковалась, превратившись в сепаратистские территории. Украинское население, по-видимому, не будет податливым. Во всяком случае, в долгосрочной перспективе. Так что, вводя сюда столько военной техники и людей, Россия, вероятно, что-то потеряет.





И это возвращает нас к вопросу о его настрое. Вот почему так жутко было смотреть его 57-минутную речь. Он не обращался к российскому населению, переживавшему пандемию так же, как и он, по сути, в самоизоляции. Это был человек, по-прежнему одержимый тем, что произошло на заре его карьеры, когда он был офицером КГБ в Берлине. Одержимый распадом СССР, который он называл величайшей геополитической катастрофой XX века. Похоже, что он одержим мыслью о том, что Украина как государство не имеет права на существование и что это всё произошло из-за советских ошибок.





И ещё он одержим этой безосновательной идеей, что НАТО каким-то образом стремится напасть на Россию. Что Украина — это плацдарм. Он заявил, что натовские миссии здесь, пытавшиеся научить украинских военнослужащих лучше защищать страну, были, по сути, базами НАТО, что это плацдарм для нападения на Россию. Так всё это подаётся.





И даже сегодня эта идея о том, что каким-то образом в рядах украинской армии есть неофашисты, которых необходимо атаковать, чтобы Россия могла защититься… Это абсурд, который мы слышали всё это время… Ленточки, которые носят на своей униформе сепаратисты, — это напоминание о доблести, которую российские граждане проявили в сталинские времена, сражаясь с нацистами. Напоминать об этом сейчас, в сегодняшнем контексте, когда это Россия вторгается, это в России всем заправляет авторитарный лидер-одиночка, похоже, зачастую в отрыве даже от собственных силовиков…





Это очень тревожное утро, Майкл, и я боюсь, что его последствия будут сказываться на европейской безопасности ещё десятки лет… Довольно жутко.

Давайте пообщаемся с корреспондентом CNN Ником Пейтоном Уолшом, который находится в украинском портовом городе Одесса. В более ранних сообщениях говорилось, что русские могут войти в Одессу. Там были взрывы. А что вы слышите? Что вы наблюдаете там своими собственными глазами, Ник?: Майкл, по правде говоря, там, где находимся, — в центре этого портового города — сейчас спокойно. Слышны лишь звуки сирен, полицейских сирен, установленных на автотранспорте. Но мы слышали взрывы приблизительно в пять часов утра. Их было три или четыре. В шесть часов прозвучало ещё два взрыва. С тех пор было тихо. И те взрывы, — насколько мы можем судить, а, находясь в городском окружении, понять это сложно — произошли не в центре города, а где-то вдали.Но это намекает на то, что целью военной операции, которую проводят здесь русские, частично стала Одесса, или система обороны Одессы, или же её окрестности. Были опасения, что поскольку это стратегический, жизненно важный город-порт и, по существу, это выход Украины к морю, то тут может произойти некая высадка морского десанта, однако, насколько мы можем судить, никаких признаков, указывающих на это, пока нет.Однако страшно видеть ширину и масштаб того, что мы наблюдаем в настоящий момент. Есть указания на то, что войска вошли с различных направлений вдоль границы. Также вызывает тревогу и то, что всё это совпадает с самыми серьёзными предупреждениями со стороны западных официальных лиц, говоривших о том, что Россия готова здесь предпринять. Планы того, что Россия, возможно, хочет здесь предпринять, планы, которые сами по себе кажутся настолько необычными, нереалистичными, что создаётся ощущение, что в них нет никакой стратегической выгоды или логики для главы Кремля, если бы он предпринял нечто настолько масштабное, как это выглядит на нынешнем этапе.Но тем не менее всё это происходит, если учесть мрачное, резкое предупреждение от руководителя Кремля. Он выступил с речью, длившейся 57 минут, которая походила преимущественно на высказывание личных обид по поводу краха Советского Союза, поведения НАТО, как было сказано, на Украине. Всё это говорит о том образе мышления, из-за которого было решено отдать приказ о подобном вторжении, несмотря на тот факт, что оно, скорее всего, в грядущие месяцы приведёт Россию и Украину в очень мрачное место утрат.Ник, вы жили в Москве, вы освещали ранние годы правления Владимира Путина. Как вы думаете, каково его умонастроение?