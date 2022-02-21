СТРАНА: американские военные начали учения на границе Польши и Украины

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что американские военные начали учения на границе с Украиной. Как пишет «СТРАНА.ua», ранее первая группа американских десантников, отправленных для усиления восточного фланга НАТО, была размещена в юго-восточной части Польши.
Прибывшие в Польшу американские солдаты начали учения вблизи границы с Украиной. Как передаёт «СТРАНА.ua», об этом написал в Twitter министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
«На выходных солдаты 18-й механизированной дивизии начали на юго-востоке Польши совместные учения с американскими солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии», — сказано в посте Блащака.
Как напоминает издание, ранее глава Пентагона Ллойд Остин распорядился об отправке трёх тысяч американских военнослужащих в Польшу, а также отдельной группы в Румынию. Решение министра одобрил Джо Байден. По словам пресс-секретаря Минобороны США Джона Кирби, США не будут перебрасывать свои войска из Польши на Украину, но военные могут оказать содействие при эвакуации.
Первая группа американских десантников, отправленных для усиления восточного фланга НАТО, прибыла в Польшу 5 февраля. На следующий день министр национальной обороны Польши Блащак сообщил, что прибывшие дополнительные силы армии США будут размещены в юго-восточной части Польши недалеко от украинской границы.
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