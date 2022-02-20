Guardian: власти Калифорнии подали в суд на Tesla за дискриминацию темнокожих работников

Департамент справедливого трудоустройства и жилья Калифорнии подал судебный иск против компании Tesla, обвинив е в дискриминации темнокожих работников на одном из заводов. Как утверждает ведомство, афроамериканские сотрудники предприятия столкнулись с вопиющим расизмом, из-за которого многие вынуждены были уволиться.

Для темнокожих сотрудников флагманского завода Tesla в Калифорнии приход на работу может означать преследование, издевательства со стороны руководителя или обнаружение расистских граффити, нанесённых на стены фабрики, сообщает The Guardian. Об этом заявил Департамент справедливого трудоустройства и жилья Калифорнии в судебном иске против компании. На взгляд истца, темнокожие рабочие на фабрике компании во Фримонте столкнулись с «неистовым расизмом», который компания оставляла «без внимания в течение многих лет».

В иске, поданном 9 февраля в окружной суд Аламеды в Калифорнии, упоминаются сообщения, в которых работники рассказали, что подвергались расистским оскорблениям, и им была назначена самая тяжёлая работа. «Рабочие называли фабрику «рабством» или «плантацией», — говорится в иске ведомства. «Тесла продолжает уклоняться от ответственности, — также говорится в судебном документе. — Хотя компания утверждает, что не терпит расовых притеснений или дискриминации на своих заводах, расследования жалоб на Tesla показало несоответствие закону».

Обвинения в расовой дискриминации на объектах Tesla в США не новы, отмечает издание. В последние годы компания столкнулась с несколькими исками по аналогичным обвинениям в адрес сотрудников. Однако новый иск, поданный правительственным учреждением, может иметь гораздо более широкие последствия, подчёркивает газета.

В публичном заявлении в социальных сетях представители Tesla назвали иск вводящим заблуждение, отметив, что в нем основное внимание уделяется предполагаемым неправомерным действиям, имевшим место в период с 2015 по 2019 год, но в последние годы Департамент отклонил десятки единичных жалоб на дискриминацию в отношении компании. Компания заверила, что не терпит притеснений и принимала дисциплинарные меры вплоть до увольнения работников, которые совершали неправомерные действия.

Как передаёт издание, претензии ведомства касаются обстановки на заводе Tesla во Фримонте в районе залива Сан-Франциско. По мнению истцов темнокожие работники на объекте подвергались «оскорбительному расовому преследованию, настолько серьёзному и повсеместному, что это создавало враждебную рабочую среду».

Многие работники сообщили, что уничижительные комментарии исходили непосредственно от их начальства, заявляет ведомство. Один темнокожий работник сообщил, что слышал расовые оскорбления до 50-100 раз в день. Его называли «словом на букву «н» и «крысой в капюшоне».

Другие сотрудники предприятия рассказали о расистских граффити, обнаруженных в местах общего пользования, которые Tesla не удаляла месяцами. Темнокожие работники также сообщили, что им поручают самую трудную работу в определённых районах фабрики, известных как «тёмная сторона». Кроме того, у них меньше шансов получить повышение на руководящие должности.

«Для многих темнокожих работников стресс от серьёзных и повсеместных расовых притеснений, риск физической стычки и обострения напряжённости с преследователями, вопиющая дискриминация, непропорционально суровая дисциплина и бесполезность жалоб сделали условия труда настолько невыносимыми, что они уволились», — говорится в иске.

Отчет о разнообразии, опубликованный Tesla в декабре 2020 года, показал, что сотрудники, идентифицирующие себя как чернокожие и афроамериканцы, составляют 10% всех сотрудников компании в США, но всего 4% руководящего состава. Согласно иску департамента, отдел кадров Tesla «недоукомплектован и недостаточно обучен», что приводит к неспособности рассматривать жалобы работников. По словам ведомства, в 2020 году в компании на каждые 740 сотрудников приходилось по одному специалисту по персоналу.

Заявление, поданное на прошлой неделе, стало очередной жалобой в ряду судебных исков о дискриминации, которые ударили по компании, пишет газета. В октябре Федеральное жюри присяжных присудило компенсацию в размере $137 млн экс-сотруднику завода во Фримонте Оуэну Диасу, в который заявил, что менеджеры проигнорировали его жалобы на неоднократные расовые преследования, включая оскорбления и свастики, нацарапанные на стенах ванной комнаты.

В декабре шесть истиц-женщин, работающих на заводах по всей территории США, утверждали, что подвергались физической агрессии, домогательствам и издевательствам на объектах Tesla. Ещё одна сотрудница выдвинула аналогичные претензии в судебном процессе, поданном в ноябре.

В последнем иске Tesla обвиняется в нарушении Закона о справедливом трудоустройстве и жилье и Закона о равной оплате труда в Калифорнии. Ей могут грозить штрафы в размере нескольких миллионов долларов в дополнение к принудительным изменениям во внутренней политике. Компанию также могут обязать вернуть заработную плату сотрудникам, которые утверждают, что им была несправедливо выплачена компенсация за их работу из-за дискриминации.