N-TV: НАТО повысило готовность своих сил быстрого реагирования в Европе

Время развёртывания сил быстрого реагирования НАТО в Европе было сокращено с 30 до 7 дней, сообщает N-TV. Такое решение было принято верховным главнокомандующим сил альянса в Европе ввиду опасений по поводу российского вторжения на Украину и возможного расширения конфликта на страны НАТО.
Верховный главнокомандующий сил НАТО в Европе повысил готовность нескольких десятков тысяч военных альянса, сообщает N-TV. Согласно информации из кругов альянса, время развёртывания сил быстрого реагирования сокращается с 30 дней до 7.
Таким образом, НАТО продолжает политику сдерживания России, пишет издание. В Министерстве обороны ФРГ подтвердили, что решение альянса касается и немецких военных. Также в ведомстве уточнили, что повышение готовности не означает непосредственного развёртывания войск. При этом в Минобороны не уточнили, сколько именно немецких солдат будет затронуто решением альянса. Согласно последним данным, численность сил быстрого реагирования НАТО составляет 13 700 военных.
Причиной решения верховного главнокомандующего сил НАТО в Европе стали опасения того, что Россия планирует вторжение на Украину, а расширение этого конфликта может затронуть страны, состоящие в НАТО. Ранее беспокойство по поводу скопления российских войск на границе с Украиной выражал генсек НАТО Йенс Столтенберг: вместе с тем он подчеркнул, что кризис можно урегулировать дипломатическим путём.
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