Handelsblatt: немецкий бизнес не верит во вторжение России на Украину

Большая война на Украине только навредит целям Владимира Путина, поэтому Москва не пойдёт на такой шаг, считает председатель совета директоров компании Knorr-Bremse Клаус Мангольд. В интервью изданию Handelsblatt от добавил, что российский президент хочет остановить расширение НАТО на восток и добиться созыва большой конференции по политике безопасности в Европе, поэтому вторжение на Украину лишь усугубит ситуацию.

Председатель совета директоров компании Knorr-Bremse Клаус Мангольд верит в возможность мирного разрешения конфликта вокруг Украины. Как рассказал он в интервью Handelsblatt, вторжение на Украину навредит целям Владимира Путина и только усугубит ситуацию.

«Не думаю, что будет война. Путин хочет остановить расширение НАТО на восток и добиться созыва большой конференции по политике безопасности в Европе. Этих целей вторжением он не достигнет. Наоборот, вторжение только ухудшит ситуацию. Так что если вы не верите в добрые намерения Путина, поверьте хотя бы в его прагматизм», — рассказал Мангольд.

Он также отметил, что против версии о вторжении России говорят и настроения внутри страны. Россияне не поддерживают большую войну, и Путин вынужден будет считаться с критическим отношением к своим действиям внутри России.

Мангольд отмечает, что международные санкции вводить бессмысленно, поскольку они вряд ли изменят политику Москвы. Введённые после Крыма ограничения только усилили Россию, которая научилась заменять импорт собственными товарами. Были модернизированы целые отрасли экономики, например, пищевая промышленность.

Отключение России от международной платёжной системы Swift, по мнению Клауса Мангольда, также является плохой мерой. Данные ограничения ударят и по Германии, поскольку она не сможет оплачивать счета от крупнейшего газового поставщика.

«Немецкая энергетика загнана в угол — нашими же, немецкими усилиями. Мы решили одномоментно отказаться и от угля, и от атомной энергии, что я считаю, в принципе, правильным, но преждевременным. Ведь в области возобновляемых источников энергии мы ещё далеко не на том уровне, на котором должны быть. Было бы иллюзией считать, что в будущем мы будем в меньшей степени зависеть от российского газа», — считает Мангольд.

При этом возможное закрытие «Северного потока — 2» он считает «политическим решением с непредсказуемыми последствиями» для немецкой энергетической безопасности. Сам газопровод Мангольд называет «реакцией на растущую потребность в газе в Германии и Европе», и пока нет вооружённого конфликта между Россией и Украиной, необходимо сохранять этот проект.