Обозреватель: украинский спортсмен оказался в объятиях россиянина

Несмотря на то что украинским спортсменам не рекомендовали позировать с россиянами на Олимпиаде в Китае, фотографы запечатлели украинского фристайлиста Александра Абраменко, который оказался в объятиях россиянина. Впрочем, как передаёт «Обозреватель», Абраменко завоевал серебряную медаль, а его российский коллега — бронзовую, а на церемонии награждения на какое-то время украинец даже поднял свой флаг выше, чем победитель соревнований из Китая.

Украинский фристайлист Александр Абраменко после завоевания серебряной медали Олимпийских игр в Пекине-2022 в лыжной акробатике оказался в объятиях россиянина. Как пишет «Обозреватель», 33-летний спортсмен из Николаева и его давний знакомый Илья Буров вместе попали на кадры фотографов после окончания соревнований 16 февраля.

На фото украинец держит свой национальный флаг, а представитель команды олимпийского комитета России обнимает его сзади. Оба излучают радость по поводу восхождения на пьедестал.

При этом, отмечает издание, на церемонию награждения Абраменко поднялся с украинским стягом в руках, а 30-летний фристайлист из Ярославля — «лишь с сувениром, поскольку команда ОКР выступает в Пекине без национального флага и гимна». При этом Абраменко «на какое-то время даже поднял сине-жёлтое знамя над головой выше китайского».

Как напоминает «Обозреватель», украинским спортсменам не рекомендовали позировать с россиянами на Олимпиаде-2022. Но Абраменко давно знаком с Буровым: оба завоёвывали медали и в Пхенчхане-2018. Тогда украинец стал олимпийским чемпионом, а россиянин — бронзовым призёром.

Медаль украинского фристайлиста стала первой для Украины в Китае и девятой в истории зимних Игр.