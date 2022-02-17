NYT: «влезть в голову Путина» — американские спецслужбы пытаются разгадать планы главы Кремля в отношении Украины

С трудом восстановив позиции после потери ключевого агента в Кремле пять лет назад, американские спецслужбы пытаются использовать все ресурсы, чтобы выяснить намерения Владимира путина в украинском кризисе, сообщает NYT. Однако, как признаются источники газеты, сделать это не так просто, поскольку российский лидер сам начинал карьеру в разведке, и умеет скрывать свои планы.

«В разгар российских усилий по манипуляции президентскими выборами 2016 года в США у ЦРУ было секретное оружие: агент, имеющий доступ к внутреннему кругу президента России Владимира Путина, который мог информировать Вашингтон о том, как великий тактик обдумывал свои следующие шаги», — пишет Tne New York Times. Однако, по словам газеты, этот агент был выдворен из России в 2017 году, из-за чего США некоторое время оставались в неведении относительно образа мыслей Путина. Теперь, «после пяти лет медленного восстановления доступа к высшим чинам в Кремле», американские спецслужбы оказались перед важнейшим испытанием: им предстоит разгадать, будет ли Путин использовать войска, сосредоточенные вблизи украинской границы, для вторжения или использует их как рычаги влияния в перспективе дипломатического урегулирования конфликта.

Как поясняет издание, некоторые выводы разведки сделаны благодаря электронным перехватам, другие подкреплены периодическими разговорами Путина с Байденом. По словам американских официальных лиц, последние оказались полезными для понимания мировоззрения российского президента и его «деловой натуры».

По мнению одного американского чиновника, расчёты Путина, вероятно, меняются по мере того, как он взвешивает издержки вторжения и оценивает вероятные преимущества от переговоров. Несколько официальных лиц США отмечают, что российский лидер имеет привычку ждать до последнего перед принятием решения, постоянно заново просчитывая свои варианты.

«Трудно понять намерения любого авторитарного лидера, но г-н Путин, который начал свою карьеру в качестве офицера КГБ, представляет собой особую проблему. Поскольку он избегает электронных устройств, часто запрещает делать заметки и мало рассказывает своим помощникам, разведывательное управление ограничено в возможности получить информацию о его намерениях и мышлении», — замечает The New York Times.

«Мы в корне не понимаем — никто из нас не понимает — что находится в голове президента Путина, и поэтому мы не можем делать никаких предположений о том, к чему все это ведёт», — заявила представитель США при НАТО Джулианн Смит журналистам во вторник.

По словам газеты, один высокопоставленный американский чиновник, который встречался с российскими коллегами в попытке разрядить нынешний кризис, рассказал, что делегация США ушла с ощущением, будто представители Путина занимают жёсткую позицию, поскольку не знают, чего хочет их начальник.

Официальные лица США изучают разведданные пытаясь ответить на важнейший вопрос: как Путин оценивает вероятность своего успеха, пишет издание. Как американские, так и британские официальные лица приходят к выводу, что Путин стал по-новому оценивать статус России в мире. «Потратив значительные средства на вооружённые силы, он отныне считает, что Россия находится в наиболее сильной позиции для принуждения Украины — и остальной Европы — со времён распада Советского Союза. Его финансовые резервы значительно улучшили способность Москвы противостоять санкциям», — отмечается в статье.

Кроме того, совсем недавно Путин извлёк выгоду из высоких цен на газ и нефть — и обнаружил, что чем больше он угрожает войной, тем выше эти цены. Это заставило некоторых европейских лидеров более активно вести переговоры о решении, которое позволило бы избежать необходимости введения санкций против России и поиска дорогостоящей замены российским энергоносителям.

Хотя большинство в разведывательных кругах согласно с этим анализом, бывшие сотрудники разведки предупреждают, что предсказывая действия таких лидеров как Путин, нужно отдавать себе отчёт в недостаточности информации, замечает газета.

«Аналитики понимают, как думает Путин, его обиды и гнев на Запад и Соединённые Штаты”, — делится с изданием бывший офицер ЦРУ, служивший в Москве, Джон Сайфер. — Означает ли это, что мы знаем, что он собирается сделать и когда он собирается это сделать? Нет, потому что для этого ты должен залезть к нему в голову».

Хотя США определённо вели разведку в отношении планирования войны российскими военными, предсказали наращивание войск за несколько недель до того, как это произошло и «разоблачили российские диверсионные операции, предназначенные для создания предлога для вторжения», Америка долгое время оказывалась застигнутой врасплох Путиным, начиная с его решения присоединить Крым к России и заканчивая развёртыванием войск в Сирии, пишет издание.

Как утверждаетcя в статье, помощники Джо Байдена разработали план постоянного взаимодействия с Москвой в ходе нарастания напряжённости в Украинском кризисе, организовав серию переговоров на разных уровнях, следуя теории, что, «пока Россия разговаривает с Западом, высказывает свои претензии и выдвигает свои требования, она вряд ли вторгнется».

Несмотря на вышесказанное, бывшие сотрудники разведки заявляют, что российский отдел в ЦРУ с многочисленными аналитиками и оперативниками, которые посвятили свою карьеру изучению Путина, остаётся сильным. «Разведка не обязательно предсказывает время и дату. Разведывательное сообщество проделало чертовски хорошую работу, предоставив политикам отличную ситуационную осведомлённость, чтобы они могли вырабатывать политику, если Россия пойдёт тем или иным путём», — рассказывает бывший сотрудник ЦРУ Марк Полимеропулос, курировавший операции в России и Европе.