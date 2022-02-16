Sky: Джонсон заявил, что разведанные вызывают беспокойство относительно вторжения России на Украину
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия посылает «смешанные сигналы» по Украине, добавив, что разведывательные данные по-прежнему не внушают оптимизма, сообщает Sky News.
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