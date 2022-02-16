Sky: Джонсон заявил, что разведанные вызывают беспокойство относительно вторжения России на Украину

В Лондоне видят, что Россия открыта для диалога относительно напряжённости вокруг Украины, и приветствуют это, заявил Sky News премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Однако глава британского правительства отметил, что данные разведки по-прежнему вызывают опасения относительно возможного российского вторжения.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия посылает «смешанные сигналы» по Украине, добавив, что разведывательные данные по-прежнему не внушают оптимизма, сообщает Sky News.

По словам Джонсона, разведданные говорят о том, что Россия строит полевые госпитали вблизи границы с Украиной, куда страна также стягивает тактические батальоны, «что можно трактовать исключительно как подготовку к вторжению».

«Поэтому мы видим смешанные сигналы, и поэтому для нас ещё больше причин оставаться жёсткими и едиными, в частности в отношении экономических санкций», — заявил Джонсон Sky News.

Британский премьер добавил, что Западу нужно увидеть «программу по снижению напряжённости», что означает отвод тактических батальонов, прекращение строительства полевых госпиталей и «ощущение того, что все идёт на спад, ощущение того, что угроза миновала и начинаются разговор и переговоры».

После заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA, Джонсон также отметил, что видит возможности для дипломатии и «некоторые позитивные признаки» в переговорах между помощником российского лидера Владимира Путина по внешней политике Юрием Ушаковым с его американским коллегой и заявлениях министра иностранных дел Сергея Лаврова. «Если это так, то давайте это развивать», — призвал Джонсон.