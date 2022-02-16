France info Оригинал

France info: «оставайтесь бдительными» — Боррель призвал не доверять «обнадёживающим» шагам Москвы

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости «проверить» заявления России о возвращении войск после учений в Крыму и у границ Украины, сообщает France info. Глава европейской дипломатии считает необходимым сесть с Москвой за стол переговоров и обсудить её опасения, однако на случай неудачи призывает готовиться к сдерживанию российской агрессии.
France info: «оставайтесь бдительными» — Боррель призвал не доверять «обнадёживающим» шагам Москвы
AP

В утреннем эфире France Inter 16 февраля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что «необходимо проверить» заявление России о завершении учений и возвращении войск из Крыма, пишет France info. При этом глава дипломатии ЕС подчеркнул, что Россия постоянно меняет свой подход: объявляет, что возвращается за стол переговоров, а на следующий день отправляет эскадру в Чёрное море. Поэтому политик призвал «оставаться бдительными», несмотря на новости о начале отвода российских войск от границы с Украиной. По его словам, «нужно готовиться к переговорам, если получится, и к сдерживанию, если переговоры невозможны».

Во время интервью французскому радио Жозеп Боррель отметил, что визит президента Франции Эммануэля Макрона в Москву ознаменовал конец эскалации конфликта. «Можем ли мы говорить о начале деэскалации? Да, возможно», — добавил политик. Он указал, что появляются «обнадёживающие» сигналы, которые «нужно проверить». В то же время глава европейской дипломатии напомнил о том, что «вызывает обеспокоенность» тот факт, что Госдума проголосовала за обращение к президенту Владимиру Путину по поводу признания независимости пророссийских сепаратистов на востоке Украины. По его словам, это движение «не в том направлении», и теперь «никто не знает, что может произойти, даже президент Путин».
 
Как отмечает France info, верховный представитель ЕС признал необходимость переговоров, потому что «Россия обеспокоена своей безопасностью». Боррель считает, что, «несомненно», понадобится «пересмотреть архитектуру безопасности в Европе». По его словам, «единственный способ» развеять «опасения» России об «окружении» силами НАТО — это «сесть за стол переговоров и обсудитькакое ядерное оружие размещено в Европе с той и с другой стороны, какие военные учения проводит каждая из сторон и какова роль НАТО в коллективной безопасности Европы».
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
France info Франция Европа
теги
Владимир Путин вооруженный конфликт дипломатия Европа Евросоюз Жозеп Боррель нападение переговоры Россия Украина Эммануэль Макрон
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров