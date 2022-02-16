France info: «оставайтесь бдительными» — Боррель призвал не доверять «обнадёживающим» шагам Москвы

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости «проверить» заявления России о возвращении войск после учений в Крыму и у границ Украины, сообщает France info. Глава европейской дипломатии считает необходимым сесть с Москвой за стол переговоров и обсудить её опасения, однако на случай неудачи призывает готовиться к сдерживанию российской агрессии.

В утреннем эфире France Inter 16 февраля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что «необходимо проверить» заявление России о завершении учений и возвращении войск из Крыма, пишет France info. При этом глава дипломатии ЕС подчеркнул, что Россия постоянно меняет свой подход: объявляет, что возвращается за стол переговоров, а на следующий день отправляет эскадру в Чёрное море. Поэтому политик призвал «оставаться бдительными», несмотря на новости о начале отвода российских войск от границы с Украиной. По его словам, «нужно готовиться к переговорам, если получится, и к сдерживанию, если переговоры невозможны».

Во время интервью французскому радио Жозеп Боррель отметил, что визит президента Франции Эммануэля Макрона в Москву ознаменовал конец эскалации конфликта. «Можем ли мы говорить о начале деэскалации? Да, возможно», — добавил политик. Он указал, что появляются «обнадёживающие» сигналы, которые «нужно проверить». В то же время глава европейской дипломатии напомнил о том, что «вызывает обеспокоенность» тот факт, что Госдума проголосовала за обращение к президенту Владимиру Путину по поводу признания независимости пророссийских сепаратистов на востоке Украины. По его словам, это движение «не в том направлении», и теперь «никто не знает, что может произойти, — даже президент Путин».

Как отмечает France info, верховный представитель ЕС признал необходимость переговоров, потому что «Россия обеспокоена своей безопасностью». Боррель считает, что, «несомненно», понадобится «пересмотреть архитектуру безопасности в Европе». По его словам, «единственный способ» развеять «опасения» России об «окружении» силами НАТО — это «сесть за стол переговоров и обсудить… какое ядерное оружие размещено в Европе с той и с другой стороны, какие военные учения проводит каждая из сторон и какова роль НАТО в коллективной безопасности Европы».