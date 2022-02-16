France info: «оставайтесь бдительными» — Боррель призвал не доверять «обнадёживающим» шагам Москвы
В утреннем эфире France Inter 16 февраля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что «необходимо проверить» заявление России о завершении учений и возвращении войск из Крыма, пишет France info. При этом глава дипломатии ЕС подчеркнул, что Россия постоянно меняет свой подход: объявляет, что возвращается за стол переговоров, а на следующий день отправляет эскадру в Чёрное море. Поэтому политик призвал «оставаться бдительными», несмотря на новости о начале отвода российских войск от границы с Украиной. По его словам, «нужно готовиться к переговорам, если получится, и к сдерживанию, если переговоры невозможны».
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