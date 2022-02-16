Euronews: в Италии трудящиеся старше 50 могут попасть на работу только с суперпаспортом
Коронавирус, похоже, ослабляет хватку, чего не скажешь об ограничениях, связанных с пандемией. В Италии трудящимся старше 50 лет теперь, чтобы попасть на работу, приходится предъявлять так называемый супер-ковид-сертификат — документ о полной вакцинации или перенесённом заболевании. В противном случае, представителям этой возрастной группы грозит отстранение от работы и штраф в размере от 600 до 1500 евро.
МУЖЧИНА: У меня есть сертификат. Идея правильная, поскольку многие ещё не привиты. Да это принуждение. Надеюсь ненадолго.
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