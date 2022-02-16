Euronews: в Италии трудящиеся старше 50 могут попасть на работу только с суперпаспортом

Коронавирус в Европе ослабляет хватку, однако этого нельзя сказать об ограничениях, связанных с пандемией. Как передаёт Euronews, в Италии трудящимся старше 50 лет теперь, чтобы попасть на работу, приходится предъявлять так называемый супер-ковид-сертификат — документ о полной вакцинации или перенесённом заболевании. В противном случае представителям этой возрастной группы грозит отстранение от работы и штраф.

Коронавирус, похоже, ослабляет хватку, чего не скажешь об ограничениях, связанных с пандемией. В Италии трудящимся старше 50 лет теперь, чтобы попасть на работу, приходится предъявлять так называемый супер-ковид-сертификат — документ о полной вакцинации или перенесённом заболевании. В противном случае, представителям этой возрастной группы грозит отстранение от работы и штраф в размере от 600 до 1500 евро.

МУЖЧИНА: У меня есть сертификат. Идея правильная, поскольку многие ещё не привиты. Да это принуждение. Надеюсь ненадолго.

В порту Джоя Тауро на юге Италии работают порядка двух тысяч человек.

ЖУРНАЛИСТ: Вы согласны с введением супер-паса?

МУЖЧИНА: Нет. Это отвратительно!

ЖУРНАЛИСТ: А у вас он есть?

МУЖЧИНА: Нет. У меня отрицательный тест.

Есть и другие мнения.

МУЖЧИНА: Этот «зелёный паспорт» — вещь важная. Введение сертификата подталкивает людей делать прививки для всеобщего блага. Но я полагаю, что власти приняли уж слишком запретительные законы.

В Европе не стихают демонстрации против ограничительных мер. Одна из акций протеста прошла перед зданием Европарламента во французском Страсбурге. Манифестанты — противники вакцинации, выразили недовольство политикой властей.

Во Франции потерять свой вакцинный паспорт могут около четырёх миллионов жителей, не успевших сделать бустерную прививку. Впрочем, как отметили в Минздраве, у желающих сохранить документ действительным есть неделя на то, чтобы вакцинироваться.

Любители повеселиться на танцполе, наконец, дождались своего часа. На фоне улучшения эпидемической ситуации со среды 16 февраля во Франции снова открываются ночные клубы и дискотеки.

Дата выхода в эфир 15 февраля 2022 года.