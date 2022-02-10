WION: куда людям не добраться — в Австралии используют дроны для восстановления лесов

В Австралии для борьбы с исчезновением лесов и опустыниванием начали применять дроны. Благодаря этому нововведению удаётся гораздо быстрее засеивать семенами деревьев большие территории, куда людям было бы сложнее добраться, передаёт WION. Специалисты надеются, что новые технологии помогут эффективнее преодолевать негативные последствия климатических изменений и сохранить природу.

Австралия использует новые технологии для борьбы с исчезновением лесов и глобальным потеплением. Сокращение содержания углекислого газа в атмосфере является ключевым фактором в борьбе с изменениями климата. Однако главное препятствие в этой борьбе — найти возможность быстро посадить новые деревья в труднодоступных местах.



Биотехнологическая компания Airseed в Австралии в настоящее время проводит эксперименты с использованием дронов, чтобы ускорить этот процесс. Инженеры и биологи объединились для создания новой «органической капсулы» для дронов. А затем дрон позволяет им сажать новые деревья за гораздо более короткое время, чем обычно занимает этот процесс.



ЭНДРЮ УОКЕР, генеральный директор Airseed: Преимущество использования дронов заключается в том, что мы можем увеличить масштаб высадки семян, то есть создать сверхпроизводительное решение для посадки. Для сравнения, если один человек может посадить 800 деревьев за день, то дрон способен высадить 40 тысяч коробочек с семенами в день. Это большая разница! И кроме того, дроны могут получить доступ к местам, куда не могут добраться люди, не причиняя вреда природе. Таким образом, мы можем засадить даже территории с очень сложным ландшафтом.

Эти специально разработанные «коробочки» обеспечивают защиту и питание семян во время критически важной стадии роста. Затем дроны помогают распространять их на большей площади более быстрым и экономичным способом, что позволяет снижать трудозатраты. Цель этого проекта — сохранить биоразнообразие.

ШАРЛОТТА МИЛЛС, главный эколог Airseed: Благодаря этому мы можем заняться и некоторыми видами деревьев, которые трудно высаживать вручную, как традиционно делают при восстановлении лесов. Мы также можем получить доступ к тем местам, до которых действительно трудно дойти, или сделать более редкие посадки. И кроме того, что меня очень радует, можно сажать семена даже на тех почвах, которые крайне чувствительны к внешнему воздействию, поэтому там не могут быть задействованы люди или техника.



Учёные считают, что хотя одного лишь выращивания деревьев недостаточно для борьбы с глобальным потеплением, однако восстановление лесов в сочетании с другими технологиями будет иметь важное значение для улучшения качества воздуха и окружающей среды. Сейчас Airseed активно действует в населённых штатах Австралии. Но ожидается, что он расширит сферу своей деятельности также на Европу и Юго-Восточную Азию, чтобы помочь восстановить лесопосадки и в этих регионах.



Дата выхода в эфир 07 февраля 2022 года.