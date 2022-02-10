Sky: Британия демонстрирует свою огневую мощь на пороге у России — чтобы сдержать вторжение

Британские Вооружённые силы проводят учения прямо на пороге России — в Эстонии, — чтобы сдержать возможное вторжение на фоне напряжённости из-за Украины, передаёт Sky News. Вместе с тем, как отмечает канал, несмотря на укрепление оборонительного потенциала, в эстонском правительстве считают, что они не смогут отразить атаку России.

Демонстрация огневой мощи британских Вооружённых сил прямо на пороге у России. Они проводят учения на восточной границе НАТО с Россией — там, где все события кажутся куда более серьёзными.

Вы здесь откуда?

СОЛДАТ: Из Сандхёрста, Великобритания.

Как оно вам здесь?

СОЛДАТ: Да неплохо. Очень даже. С эстонцами учения получаются хорошими. Приятно также смотреть на то, как различные другие страны показывают себя в разных условиях.

Они здесь не для того, чтобы предвосхитить атаку. Они здесь находятся в рамках оборонительной миссии с целью сдержать агрессию.

СЕРЖАНТ КАРЛИС СООТАЛУ, 1-я эстонская пехотная бригада: Вы сами знаете, какая сейчас обстановка. Мы её осознаём и расцениваем как угрозу. Но мы делаем свою работу, как и всегда — чтобы защитить нашу страну, как только можем.

НАТО находится в Прибалтике со времён аннексии Крыма*, и теперь Великобритания подумывает о том, чтобы значительно нарастить здесь свой контингент.

АЛИ ФОРТЕСКЬЮ, корреспондент Sky News: Учения здесь идут в самых жёстких зимних условиях. Здесь находятся британские, эстонские и французские солдаты — а британцев в Эстонии почти что тысяча. При этом ещё 350 британских солдат отправились и в Польшу. Вместе с тем, по словам эстонцев, российские войска в регионе превосходят их в численности в соотношении 10 к 1.

И это важно вот почему: с самой восточной кромки Эстонии виднеется Россия, которую от этой страны отделяет лишь, как это ни иронично звучит, мост Дружбы. Как и у других прибалтийских государств, у них на фланге располагается союзница России Белоруссия, куда было переброшено беспрецедентное количество российских войск.

Насколько существенно российское военное присутствие в Белоруссии? Насколько сильно оно беспокоит Прибалтику, и хотели бы вы, чтобы НАТО перебросило сюда больше сил?

КУСТИ САЛМ, министр обороны Эстонии: Мы можем подтвердить, что 15 тысяч (российских. — ИноТВ) солдат уже прибыли. Ходят слухи, вернее, есть ожидания, что их число увеличится до 30 тысяч. Если в Белоруссии так и выйдет, то будет необходимо серьёзно поменять конфигурацию сил НАТО.

Ресурсы и солдаты НАТО уже прибывают, причём всё это происходит на фоне критики в адрес Германии, которая якобы предприняла недостаточно активные усилия в этом направлении. Этот полевой госпиталь они подарили Украине; кроме того, Берлин отправляет сотни солдат в Литву.

На фоне продолжения дипломатического диалога Россия заявила, что угроза её безопасности — это расширение НАТО. Вместе с тем, по мнению местных правительственных источников, прибалтийские государства не готовы к сценарию, в котором Россия начинает атаку. По их словам, цель Путина — раздробить НАТО — осталась прежней. Однако не исключено, что спектр его возможностей изменился.

Али Фортескью, Sky News, Эстония.

Дата выхода в эфир 09 февраля 2022 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).