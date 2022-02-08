«Разберёмся сами»: Порошенко ответил на предложение Путина о предоставлении убежища

Пётр Порошенко ответил Владимиру Путину на предложение предоставить ему политическое убежище в России. Как передают «Вести», в своём Telegram-канале экс-президент Украины посоветовал Путину осознать, что российская практика заботиться об украинской политике и политиках уже давно прекратилась и на Украине они со всем разберутся сами.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко ответил Владимиру Путину на предложение предоставить ему политическое убежище в России. Как пишут «Вести», соответствующее обращение политик разместил в своём Telegram-канале.

«Наша команда неоднократно заявляла, что, преследуя проевропейскую оппозицию на Украине, Зеленский, прежде всего, хочет сделать подарок Путину. Сейчас это уже подтвердил сам Путин», — отметил Порошенко.

Экс-президент посоветовал нынешнему главе государства прекратить радовать Путина и направить свои усилия и усилия правоохранительных органов, которые сейчас занимаются Порошенко, на защиту от российской угрозы. А Путину политик посоветовал «наконец-то осознать, что мы здесь, на Украине, разберёмся сами».

«Извечная российская практика «заботиться» об украинской политике и политиках уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран президентом Украины», — заявил экс-президент.

Как напоминает издание, ранее президент России Владимир Путин пообещал бывшему главе украинского государства Петру Порошенко возможность политического убежища в России, если у того возникнут сложности с законом. Российский лидер также назвал «чрезмерным» его преследование как государственного преступника.