France 2: в Оттаве ввели чрезвычайное положение из-за протеста водителей грузовиков

Власти канадской федеральной столицы ввели режим ЧП на фоне непрекращающихся протестов дальнобойщиков, передаёт France 2. Местные жители доведены до предела и возмущаются бездействием полиции, которая рапортует о сокращении числа манифестантов.
Оглушающий хор гудков продолжается как днём, так и ночью. В Оттаве — федеральной столице Канады — протестующие антиваксеры представляют собой меньшинство, которое нельзя не услышать. Жители города доведены до предела.
ЖИТЕЛЬ ОТТАВЫ:Послушайте, я даже не могу услышать, что говорю.
Мэр объявил, что в столице вводится чрезвычайное положение. В последние дни полицию критиковали за бездействие, однако теперь она надеется, что держит ситуацию под контролем.
ПИТЕР СЛОУЛИ, начальник полиции Оттавы (Канада):Неделю назад (на улицах. — ИноТВ) было более 3 тысяч грузовиков и других автомобилей. На этих выходных эта цифра сократилась до тысячи грузовиков и примерно 5 тысяч протестующих. В субботу прошло несколько демонстраций, но почти ни одной в пятницу или вчера в воскресенье. И это результат наших решительных действий.
Действительно, прошлой ночью под шквал оскорблений полиция конфисковала у десятка водителей грузовиков оборудование и запасы дизельного топлива.
ПРОТЕСТУЮЩИЕ:Позор! Позор!
Однако сегодня утром в соцсетях этот протестующий из Квебека по-прежнему призывает оккупировать окрестности федерального парламента.
К протестному кортежу, который сами участники прозвали «Конвоем свободы», примкнули протестующие против санитарных ограничений со всей страны. Так, канадские водители грузовиков обязаны пройти вакцинацию. На границе с США к протестующим даже присоединились ковбои на лошадях.
Эти демонстрации разделили общественное мнение: в Канаде 80 процентов населения прошло полную вакцинацию.
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