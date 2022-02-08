Euronews: спустя 30 лет после Маастрихтского договора европейцы требуют перестроить архитектуру еврозоны

На фоне нынешнего глобального кризиса из-за пандемии COVID-19 в Европе всё чаще слышны призывы к тому, чтобы перестроить архитектуру еврозоны. К 30-летию Маастрихтского договора журналисты Euronews побеседовали с теми, кто был у истоков заключения соглашения, положившего начало Евросоюзу, чтобы узнать их мнение на этот счёт.

Маастрихтскому договору — 30 лет: 7 февраля 1992 года страны Европейских сообществ подписали документ, который положил начало Евросоюзу. Сегодня, с экономическим кризисом, вызванным пандемией, всё чаще слышны призывы к тому, чтобы перестроить архитектуру еврозоны.



Действие Пакта стабильности и роста приостановлено до следующего года. Но есть те, кто считает, что необходимо вернуться к финансовой дисциплине и надзору.



ЭНРИКО ЛЕТТА, бывший премьер-министр Италии: По моему мнению, нельзя взять и отказаться от правил, ограничивающих дефицит и долг. Но мы должны быть более гибкими, применять эти правила рациональнее — принимая в расчёт каждую конкретную ситуацию, различающиеся друг от друга пути развития разных стран.



ТОМАС ВИЗЕР, экс-глава рабочей группы Еврогруппы: Пакт стабильности и роста — это набор правил, которые совершенно не понятны для 99,9 процента населения. Какие есть альтернативные варианты? Я думаю, что нынешняя структура Европейского союза и проект его развития в будущем предписывают государствам проводить более ответственную налоговую, бюджетную, финансовую политики, которые бы способствовали росту, экологическому переходу и цифровизации нашей экономики. И они обязательно получат что-то взамен.



В 2009-м и Энрико Летта, и Томас Визер в своей профессиональной деятельности напрямую имели дело с последствиями финансового кризиса. Оба считают еврозону недоработанным проектом.



ТОМАС ВИЗЕР: Однажды я спросил одного из разработчиков положений Маастрихтского договора: «Почему вы не включили пункты о создании банковского, фискального союзов?» На что он ответил — тот молодой человек, который выглядел слишком юным, чтобы называться молодым человеком: «В первоначальном варианте все эти пункты были. Но политики их убрали». Так вот, именно поэтому нам пришлось иметь дело с незавершённым проектом валютного союза — потому что политики не были готовы к тому, чтобы рассмотреть этот вопрос под разными углами.



Наши собеседники убеждены: будущее еврозоны зависит от того, насколько способны лидеры стран — членов ЕС проявить политическую волю.



Дата выхода в эфир 07 февраля 2022 года.

