CNN: ось «Россия-Китай» — порождение слабости США

Сближение России и Китая, которые ещё совсем недавно поддерживали более тесные связи с США, чем друг с другом, обусловлено многими факторами, но одним из главных среди них выступает убеждённость Москвы и Пекина в том, что США слабеют, и им настало время сопротивляться, заявил в эфире CNN обозреватель FT Гидеон Рахман. Между тем, по мнению Рахмана, Россию и Китай также объединяет и страх перед «цветными революциями».

Государственное информагентство КНР сообщило, что на состоявшейся в пятницу в Пекине встрече Путина и Си лидеры договорились углублять стратегическую координацию и пообещали оказывать друг другу поддержку в деле защиты суверенитета. После саммита Москва и Пекин также опубликовали совместное заявление, в котором выступили против дальнейшего расширения НАТО.

Как же это всё понимать? Разобраться нам помогут старший обозреватель по международным делам Financial Times Гидеон Рахман, который недавно написал для издания большой материал под заголовком «Планы России и Китая по созданию нового миропорядка», а также готовит к публикации книгу «Эра сильной руки», и редактор журнала The Spectator Сэнди Ю, которая ведёт для журнала подкаст «Шёпоты из Китая».

Приветствуем вас, Гидеон! Начнём сегодня с вас — и задам я вам вот какой вопрос: как мы до такого дошли? Десять лет назад казалось, что США находятся практически в бисмарковском положении в том смысле, что Вашингтон поддерживал более тесные отношения с Россией и Китаем, чем эти две страны — между собой. Что же привело нас к этой оси «Россия — Китай»?





ГИДЕОН РАХМАН, старший обозреватель Financial Times по международным делам: Я думаю, что здесь сыграли роль несколько факторов. Во-первых, на мой взгляд, и Путин, и Си пришли к выводу — не исключено, что ложному — что для них представляют внутреннюю угрозу, выражаясь их языком, возможные «цветные революции»; о них, кстати, прямым текстом упоминается в совместном заявлении Москвы и Пекина после саммита лидеров стран. «Цветными революциями» они называют массовые волнения, спонсируемые Америкой в попытке свергнуть режим.





Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы сделать мир безопасным для авторитарных государств. Вспомните, президент США Вудро Вильсон говорил о том, что мир нужно сделать безопасным для демократических стран — а Россия и Китай решили обезопасить его для их авторитарных режимов, сопротивляясь тому, что, по их мнению, подстрекается США. В качестве примера они, в частности, приводят и Украину: Москва считает, что за свержением пророссийского президента там стояла Америка. В свою очередь, Пекин обвиняет Америку в том, что она стоит за восстанием в Гонконге.





Между тем, есть здесь и более наступательный аспект — он заключается в том, что и Россия, и Китай также считают, что Америка слабеет. Здесь можно вспомнить и финансовый кризис, и проблемы, вызванные пандемией, о которых вы ранее упоминали, и крах Афганистана — и так далее. По всем этим многочисленным причинам они решили, что сейчас настал подходящий момент для того, чтобы совместными силами начать сопротивляться американской мощи.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 6 февраля 2022 года.