Euronews: ВОЗ призывает Европу взять пандемию под контроль за счёт вакцинации

19:38 Сборная России пропустила мяч от Украины в полуфинале ЧЕ по мини-футболу Сборная России по мини-футболу пропустила мяч от команды Украины в матче 1/2 финала чемпионата Европы.

19:34 Россия удвоила преимущество в матче с Украиной в полуфинале ЧЕ по футзалу Сборная России по мини-футболу забила второй мяч в ворота команды Украины в полуфинале чемпионата Европы.

19:33 Тарпищев: сравнить церемонию открытия Игр в Пекине с сочинской нельзя Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился своими впечатлениями от церемонии открытия зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

19:31 Медведчук назвал заявления об угрозе «вторжения» России на Украину блефом Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что считает сообщения об угрозе «вторжения» России на Украину блефом. Об этом информирует пресс-служба партии.

19:29 Юрист Ярмуш поддержала идею об ужесточении наказания за пропаганду педофилии Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарёва ужесточить наказание за пропаганду педофилии.

19:28 Вирусолог Альтштейн высказался о симптомах «омикрона» Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о симптомах «омикрона».

19:28 Профилактолог Токарев высказался об иммунитете после «омикрона» Главный профилактолог УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев высказался об иммунитете после «омикрона».

19:25 В ВОЗ не исключили запроса дополнительных данных по «Спутнику V» Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключила возможности запроса у России дополнительной информации по вакцине от коронавируса «Спутник V».

19:25 Захарова назвала Олимпиаду самым неправильным местом для выяснения политических вопросов Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о том, что украинским спортсменам на Олимпийских играх в Пекине не рекомендовано общаться с россиянами.

19:21 Лаптев объяснил, почему российские бобслеисты не принимали участия в открытии ОИ-2022 Российский бобслеист Алексей Лаптев рассказал, почему его команда пропустила церемонию открытия зимней Олимпиады — 2022 в Пекине.

19:20 РКН изучает возможность экономических мер против YouTube из-за блокировки каналов RT Роскомнадзор рассматривает возможность принятия экономических мер в отношении видеохостинга YouTube из-за систематической блокировки каналов российских СМИ, в том числе за политизированную блокировку канала RT auf Sendung в день его запуска.

19:17 Пользователи сообщили о сбое в работе соцсети «ВКонтакте» Пользователи сообщили о сбоях в работе соцсети «ВКонтакте». Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

19:14 В суды Ростова-на-Дону поступили сообщения о «минировании» Во все районные суды Ростова-на-Дону поступили сообщения о «минировании», заявили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области.

19:11 Чепиков: выбор Чайковского в качестве аккомпанемента на церемонии открытия вызывает гордость Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков поделился своими впечатлениями от церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

19:07 РИА Новости: в новой Москве в лесополосе обнаружили тело «Мисс Кузбасс — 2010» В новой Москве в лесополосе обнаружили тело женщины, в её убийстве признался муж. Об этом заявила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

19:07 Россия вышла вперёд в полуфинальном матче ЧЕ по футзалу с Украиной Сборная России по мини-футболу открыла счёт в полуфинальном матче чемпионата Европы с командой Украины в Нидерландах.

19:03 В Армении сообщили о переговорах Пашиняна и Алиева в формате видеоконференции Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Евросовета Шарль Мишель провели переговоры в формате видеоконференции. Об этом сообщили в пресс-службе армянского правительства.

18:59 Губерниев высмеял организаторов ОИ в Пекине после церемонии открытия Российский спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев продемонстрировал, как соблюдается социальная дистанция на Олимпиаде в Пекине после церемонии открытия Игр.

18:59 Политолог Бальбек объяснил причину угроз ЕК санкциями против «Северного потока — 2» Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что газопровод «Северный поток — 2» нельзя исключать из санкционных списков.

18:53 Украинский боксёр Усик дебютировал в профессиональном футболе Чемпион мира по боксу по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе Александр Усик дебютировал в профессиональном футболе в составе клуба первой украинской лиги «Полесье».

18:53 В посольстве России на Филиппинах произошло возгорание В посольстве России на Филиппинах произошло возгорание, пострадавших нет, сообщает Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) российского МИД.

18:52 В Сан-Марино первые вакцинные туристы получили бустерную дозу «Спутника Лайт» Первые туристы, приехавшие в Сан-Марино за дополнительной дозой вакцины от COVID-19, получили прививку российским препаратом «Спутник Лайт». Об этом сообщил представитель Института социального обеспечения республики (ISS).

18:45 Полиция Казахстана изъяла более 740 единиц похищенного оружия Полиция Казахстана изъяла более 740 единиц оружия, похищенного в ходе беспорядков в январе. Об этом на брифинге рассказал начальник следственного департамента МВД Казахстана Санжар Адилов.

18:44 В Госдуме считают провокацией стычку Губерниева с журналистом в украинской форме на ОИ Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал конфликт российского телеведущего Дмитрия Губерниева с журналистом в украинской форме в пресс-центре Олимпийских игр в Пекине.

18:42 Поздняков назвал безупречным выбор ОКР знаменосцев на церемонию открытия ОИ-2022 Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал выбор Ольги Фаткулиной и Вадима Шипачёва в качестве знаменосцев российской делегации на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

18:34 На Украине отреагировали на конфликт Губерниева с журналистом в Пекине Украинский спортивный журналист Артём Франков прокомментировал конфликт российского телеведущего Дмитрия Губерниева с человеком в украинской форме в пресс-центре Олимпийских игр в Пекине.

18:33 Метеоролог Тишковец прокомментировал бесснежную погоду в Пекине во время Олимпиады Специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что благодаря обширному монгольскому антициклону, пришедшему в Китай, где проходят Олимпийские игры, там установилась малооблачная погода и тотальное бесснежье.

18:33 Лётчики из Белоруссии и России провели учения по перехвату нарушителей белорусской границы Экипажи белорусских и российских истребителей провели учебное патрулирование и перехват условного нарушителей белорусской государственной границы.

18:31 Свищёв: китайцы провели открытие Олимпийских игр на высоком уровне Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв поделился впечатлениями от церемонии открытия зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

18:30 «Роснефть» поставит китайской CNPC 100 млн тонн нефти в течение десяти лет Компания «Роснефть» поставит Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) 100 млн тонн нефти в течение десяти лет.

18:29 МИД Франции выразил сожаление в связи с запретом вещания Deutsche Welle в России Во французском Министерстве иностранных дел выразили сожаление в связи с запретом вещания Deutsche Welle и закрытием её корреспондентского пункта в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Франции.

18:28 Депутат Госдумы Пискарёв предложил ужесточить ответственность за пропаганду педофилии Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв предложил ужесточить наказание за пропаганду педофилии.

18:28 Микробиолог Бутенко прокомментировал постоянную регистрацию вакцины «Спутник V» Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, профессор Александр Бутенко прокомментировал сообщение о том, что вакцина против коронавируса «Спутник V» получила постоянную регистрацию в России.

18:25 Умер старейший актёр петербургского ТЮЗа Владимир Тодоров Заслуженный артист России Владимир Тодоров, более 60 лет работавший в Театре юного зрителя (ТЮЗ) им. Брянцева в Санкт-Петербурге, умер на 85-м году жизни.

18:22 Минюст России включил в перечень нежелательных польскую организацию WOT Foundation Российское Министерство юстиции включило в перечень нежелательных польскую неправительственную организацию WOT Foundation*.

18:21 Губерниев рассказал о конфликте с журналистом в украинской форме на Олимпиаде в Пекине Российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев подробно рассказал о конфликте с журналистом в украинской форме на Олимпийских играх в Пекине.

18:21 Тарасова призналась, что ей не понравилась форма россиян на церемонии открытия ОИ-2022 Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об экипировке российских спортсменов, в которой они были на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.

18:15 Замглавы Мининформации ДНР прокомментировал блокировку республиканских YouTube-каналов Блокировка ресурсов самопровозглашённой Донецкой народной республики видеохостингом YouTube ничем не обоснована, заявил замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов. В разговоре со спецкором RT Ильёй Васюниным замминистра связал блокировку с очередным заявлением Пентагона о фейковых новостях из России.

18:06 Вяльбе: мне понравилась церемония открытия Олимпиады-2022 Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась своими впечатлениями от церемонии открытия зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

18:06 Губерниев повздорил с журналистом в украинской форме на Олимпиаде в Пекине Российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев вступил в конфликт с журналистом в украинской форме на Олимпийских играх в Пекине.

18:06 Джонсон и Шольц договорились работать над пакетом санкций против России Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц договорились продолжать работу над пакетом антироссийских санкций на случай обострения ситуации на Украине.

18:02 Эндокринолог Потешкин перечислил факторы риска развития диабета Эндокринолог Юрий Потешкин рассказал, как понять, что у человека есть риск диабета, и какое обследование необходимо проводить каждые три года после 45 лет.

18:01 Посол Британии в России рассказала о передаче Киеву оборонительного вооружения Великобритания передала Украине противотанковые ракеты с радиусом действия в 4 км. Об этом сообщила британский посол в Москве Дебора Броннерт.

18:01 Россия и Китай подписали заявление о проведении годов сотрудничества в области физкультуры и спорта В рамках визита президента России Владимира Путина в Китай было подписано совместное заявление Минспорта страны и Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китайской Народной Республики о проведении годов российско-китайского сотрудничества в сфере физической культуры и спорта в 2022—2023 годах.

17:57 ОНК: один из обвиняемых в убийстве девочки в Костроме признал вину Один из двух обвиняемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме заявил членам ОНК Москвы, что признаёт вину. Об этом RT сообщил представитель комиссии, посетивший его в СИЗО «Бутырка».

17:46 Глава ЕК фон дер Ляйен: «Северный поток — 2» нельзя исключать из санкционных списков Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Les Echos заявила, что газопровод «Северный поток — 2» нельзя исключать из санкционных списков.

17:45 Аверьянов высказался о жалобах Васнецовой на питание в карантинном отеле на ОИ в Пекине Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов высказался о жалобах Валерии Васнецовой на качество питания в карантинном отеле на Олимпийских играх в Пекине.

17:40 В СБР заявили, что все спортсмены удовлетворены условиями в Олимпийской деревне Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов рассказал, как отечественные спортсмены реагируют на условия проживания в Олимпийской деревне в Пекине.

17:38 Актриса Тарасова рассказала о присуждении спектаклю с её участием театральной премии Актриса Малого драматического театра Санкт-Петербурга Екатерина Тарасова рассказала, что спектакль «Братья Карамазовы», в котором она играет Грушеньку, удостоился театральной премии «Золотой софит».