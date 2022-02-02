WION: ВОЗ рассказала об обнаружении нового подварианта «омикрона» в 57 странах

Как заявила ВОЗ, на данный момент она отслеживает четыре сублинии штамма «омикрон», включая подвариант BA.2, число заражений которым заметно растёт, передаёт WION. По словам организации, эта разновидность может быть ещё более заразной, чем первоначальный штамм, и уже была обнаружена в 57 странах.

Давайте переключим своё внимание с кризиса на Украине на другой кризис, с которым мы имеем дело. Конечно же, речь идёт о пандемии COVID-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о распространении подварианта штамма «омикрон». На данный момент о нём сообщается по крайней мере в 57 странах по всему миру.

Как показывают исследования, этот подвариант может быть ещё более заразным, чем изначальный штамм «омикрон».

ТЕДРОС АДАНОМ ГЕБРЕИСУС, генеральный директор ВОЗ: Любой стране ещё рано сдаваться или объявлять о победе (над коронавирусом. — ИноТВ). Этот вирус опасен и продолжает эволюционировать на наших глазах. ВОЗ сейчас отслеживает четыре сублинии варианта «омикрон», вызывающие обеспокоенность, среди них — BA.2.

Вариант «омикрон» был обнаружен в Южной Африке приблизительно в первую неделю ноября прошлого года. С тех пор он стремительно распространялся и стал наиболее преобладающим штаммом во всём мире. Согласно еженедельным докладам по эпидемиологической обстановке, около 93% всех проб коронавируса, собранных за последние два месяца, относятся к штамму «омикрон».

И теперь у этого варианта появилось несколько сублиний, включая BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3. Чётко видно, что число случаев заражения подвариантом BA.2 растёт. В этой сублинии наблюдается несколько мутаций, отличающих её от изначального штамма. Одна из таких мутаций касается белков пепломеров, которые покрывают поверхность вируса. А это, напомним, очень важно с точки зрения того, насколько эффективно вирус способен прикрепляться к клеткам человеческого организма, а затем и проникать в них.

Здравоохранительное ведомство ООН также отметило, что пока о различиях между подвариантами «омикрона» известно немного. Оно призвало к более углублённым исследованиям их характеристик, таких как эффективность передачи, и того, насколько хорошо эти подварианты обходят имунную защиту.

Несмотря на высокий уровень заразности «омикрона», он оказался менее вредоносным, чем предыдущие штаммы COVID-19. Тем не менее эксперты подчёркивают, что вне зависимости от разновидности COVID-19 остаётся достаточно опасным заболеванием.

МАРИЯ ВАН КЕРКХОВЕ, руководитель технической группы реагирования на COVID-19: Нет данных, свидетельствующих об изменениях в степени тяжести болезни. В целом, как нам известно, «омикрон» более заразный, он активнее развивается и по сравнению с «дельтой» провоцирует болезнь, протекающую в менее тяжёлых формах. Но это по-прежнему очень опасный вирус.

Дата выхода в эфир 02 февраля 2022 года.