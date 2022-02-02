WION: ВОЗ рассказала об обнаружении нового подварианта «омикрона» в 57 странах
Давайте переключим своё внимание с кризиса на Украине на другой кризис, с которым мы имеем дело. Конечно же, речь идёт о пандемии COVID-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о распространении подварианта штамма «омикрон». На данный момент о нём сообщается по крайней мере в 57 странах по всему миру.
Как показывают исследования, этот подвариант может быть ещё более заразным, чем изначальный штамм «омикрон».
ТЕДРОС АДАНОМ ГЕБРЕИСУС, генеральный директор ВОЗ: Любой стране ещё рано сдаваться или объявлять о победе (над коронавирусом. — ИноТВ). Этот вирус опасен и продолжает эволюционировать на наших глазах. ВОЗ сейчас отслеживает четыре сублинии варианта «омикрон», вызывающие обеспокоенность, среди них — BA.2.
Вариант «омикрон» был обнаружен в Южной Африке приблизительно в первую неделю ноября прошлого года. С тех пор он стремительно распространялся и стал наиболее преобладающим штаммом во всём мире. Согласно еженедельным докладам по эпидемиологической обстановке, около 93% всех проб коронавируса, собранных за последние два месяца, относятся к штамму «омикрон».
И теперь у этого варианта появилось несколько сублиний, включая BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3. Чётко видно, что число случаев заражения подвариантом BA.2 растёт. В этой сублинии наблюдается несколько мутаций, отличающих её от изначального штамма. Одна из таких мутаций касается белков пепломеров, которые покрывают поверхность вируса. А это, напомним, очень важно с точки зрения того, насколько эффективно вирус способен прикрепляться к клеткам человеческого организма, а затем и проникать в них.
Здравоохранительное ведомство ООН также отметило, что пока о различиях между подвариантами «омикрона» известно немного. Оно призвало к более углублённым исследованиям их характеристик, таких как эффективность передачи, и того, насколько хорошо эти подварианты обходят имунную защиту.
Несмотря на высокий уровень заразности «омикрона», он оказался менее вредоносным, чем предыдущие штаммы COVID-19. Тем не менее эксперты подчёркивают, что вне зависимости от разновидности COVID-19 остаётся достаточно опасным заболеванием.
МАРИЯ ВАН КЕРКХОВЕ, руководитель технической группы реагирования на COVID-19: Нет данных, свидетельствующих об изменениях в степени тяжести болезни. В целом, как нам известно, «омикрон» более заразный, он активнее развивается и по сравнению с «дельтой» провоцирует болезнь, протекающую в менее тяжёлых формах. Но это по-прежнему очень опасный вирус.
Дата выхода в эфир 02 февраля 2022 года.