«Для того чтобы дальше был мир»: Зеленский увеличит украинскую армию на 100 тысяч человек

В течение трёх лет украинскую армию планируют увеличить на сто тысяч человек. Как передаёт «Корреспондент», по словам Владимира Зеленского, подписавшего соответствующий указ, этот шаг ознаменует переход к профессиональной армии и поможет сохранить мир.
Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде подписал указ об укреплении обороноспособности государства. Как пишет «Корреспондент», согласно документу, в течение трёх лет украинскую армию планируют увеличить на сто тысяч человек и создать 20 дополнительных бригад ВСУ.
«Этим указом предусмотрено: увеличение денежного довольствия всех военных до уровня не ниже трёх минимальных зарплат; переход Украины в основы профессиональной армии, увеличение срока действия контрактов, разработка концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов их семей, система карьерного роста офицеров, а также увеличение в течение следующих трёх лет численности вооружённых сил Украины на 100 тысяч человек и создание дополнительных 20 бригад ВСУ», — заявил Зеленский.
По его словам, данный указ ознаменует переход на профессиональную армию.
«Этот указ — не потому, что скоро война. Этот указ для того, чтобы скоро и дальше был мир», — добавил украинский президент.
Как напоминает издание, на данный момент численность украинской армии составляет 250 тыс. человек. В последнем Global Firepower Index армия Украины заняла 22-е место в мировом рейтинге.
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