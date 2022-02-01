«Для того чтобы дальше был мир»: Зеленский увеличит украинскую армию на 100 тысяч человек

В течение трёх лет украинскую армию планируют увеличить на сто тысяч человек. Как передаёт «Корреспондент», по словам Владимира Зеленского, подписавшего соответствующий указ, этот шаг ознаменует переход к профессиональной армии и поможет сохранить мир.

Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде подписал указ об укреплении обороноспособности государства. Как пишет «Корреспондент», согласно документу, в течение трёх лет украинскую армию планируют увеличить на сто тысяч человек и создать 20 дополнительных бригад ВСУ.

«Этим указом предусмотрено: увеличение денежного довольствия всех военных до уровня не ниже трёх минимальных зарплат; переход Украины в основы профессиональной армии, увеличение срока действия контрактов, разработка концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов их семей, система карьерного роста офицеров, а также увеличение в течение следующих трёх лет численности вооружённых сил Украины на 100 тысяч человек и создание дополнительных 20 бригад ВСУ», — заявил Зеленский.

По его словам, данный указ ознаменует переход на профессиональную армию.

«Этот указ — не потому, что скоро война. Этот указ для того, чтобы скоро и дальше был мир», — добавил украинский президент.

Как напоминает издание, на данный момент численность украинской армии составляет 250 тыс. человек. В последнем Global Firepower Index армия Украины заняла 22-е место в мировом рейтинге.