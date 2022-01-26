Президент Хорватии: Хорватия отзовёт своих военных из сил НАТО в случае обострения ситуации на Украине

Хорватский президент Зоран Миланович заявил о том, что Хорватия отзовёт всех своих военных из сил НАТО в случае обострения ситуации на Украине, сообщает B92. По словам Милановича, Хорватия не будет иметь дела с наращиванием присутствия НАТО: кроме того, политик призвал успокоить политическую обстановку.
Северная Македония поддерживает дипломатическое решение спора между Россией и Украиной, однако есть вероятность её вмешательства в возможный конфликт по просьбе НАТО, пишет B92, ссылаясь на заявление министра обороны Северной Македонии Славянки Петровска. Она также отметила, что вооружённые силы Северной Македонии уже готовят анализы своего возможного вмешательства в конфликт, однако подчеркнула, что решение о возможном участии пока не принято.
При этом президент Хорватии Зоран Миланович имеет совершенно другую точку зрения, отмечает B92. «НАТО наращивает своё присутствие, мы не имеем с этим ничего общего и не будем иметь. В случае эскалации мы вернём на свою территорию всех хорватских военных. Украина здесь ни при чём, здесь речь идёт о политике Джо Байдена: я вижу непоследовательность и опасное поведение.
Кроме того, Миланович заявил: «Украине нет места в НАТО. Это одна из самых коррумпированных стран в мире. Политическую обстановку нужно успокоить и не позволять экстремистам нагнетать давление. Именно поэтому Хорватия не будет участвовать во всём этом».
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