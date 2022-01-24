УП: МИД Украины ответил премьеру Баварии на слова о том, что Россия не враг Европы

В Киеве разочарованы словами премьер-министра федеральной земли Бавария Маркуса Зёдера о том, что Россия не является врагом Европы, а о членстве Украины в НАТО в ближайшем будущем не может быть и речи. Как передаёт «Украинская правда», пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко отметил, что данные заявления наносят ущерб двусторонним отношениям.

В Министерстве иностранных дел Украины выразили разочарование заявлениями премьер-министра федеральной земли Бавария, лидера Христианско-социального союза Маркуса Зёдера о том, что Россия не является врагом Европы, а о членстве Украины в НАТО в ближайшем будущем не может быть и речи. Об этом сказал пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко в комментарии «Украинской правде».

Он отметил, что эти высказывания особенно разочаровывают на фоне последних событий в украинско-немецких отношениях и текущей ситуации безопасности.

«Они наносят ущерб двусторонним отношениям и вредят международным усилиям для предотвращения новых волн агрессии России против Украины и агрессивных действий против других стран Европы. Напоминаем, что именно разрушение единства в сдерживании России — вот чего сейчас хотят в Москве, чтобы и дальше воплощать свои агрессивные планы. Подыгрывать им в этом — значит подрывать безопасность и Украины, и Германии, и Европы в целом», — подчеркнул Олег Николенко.

На слова о важности российских энергоресурсов он отметил, что газ и доходы компаний не могут быть важнее мира и жизней людей.

«Что касается тезиса главы баварского правительства о том, что Россия — это «сложный партнёр, но не враг Европы», то напоминаем о целом ряде откровенно враждебных действий Кремля в отношении Германии: убийство российскими спецслужбами оппонентов в самом центре Берлина, хакерские атаки на депутатов бундестага, массовые кампании по дезинформации против немецкого общества. Призываем господина Зёдера реалистично оценивать ситуацию в Европе, эффективность инструмента санкций и деструктивные действия России», — отметил Олег Николенко.

Как напоминает издание, 22 января премьер-министр Баварии Маркус Зёдер высказался против жёстких санкций против России, заявив, что она не является врагом Европы, а также сказал, что в ближайшее время не может быть и речи о вступлении Украины в НАТО.