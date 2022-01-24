Euronews: президент Армении подал в отставку и призвал к конституционной реформе

Президент Армен Саркисян подал в отставку и призвал провести в Армении конституционную реформу, чтобы сбалансировать полномочия институтов власти. Он стал первым главой государства с ограниченными полномочиями после окончательного перехода страны к парламентской форме правления — и заявляет, что в таких условиях его лишили реальных инструментов для решения внутриполитических задач, передаёт Euronews.
Президент Армении Армен Саркисян объявил о своей отставке. В заявлении на его официальном сайте сказано, что это связано с недовольством распределением полномочий между властными институтами.
По словам Саркисяна, будучи гарантом Конституции, он не имел реальных инструментов для решения внутриполитических задач в условиях кризиса. «Мы живём в уникальной реальности, в которой президент не может влиять на вопросы войны и мира», — говорится в документе.
Саркисян поблагодарил правительство за создание комиссии для изменения основного закона страны и подчеркнул, что выступает за систему сдержек и противовесов в рамках парламентской республики.
Парламент избрал Армена Саркисяна президентом в марте 2018-го. Он стал первым главой государства с ограниченными полномочиями после окончательного перехода Армении к парламентской форме правления.
Начало его президентского срока было отмечено «бархатной революцией», в результате которой премьер-министром стал Никол Пашинян. А последние месяцы — кризисом после карабахской войны.
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