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Euronews: президент Армении подал в отставку и призвал к конституционной реформе
Президент Армен Саркисян подал в отставку и призвал провести в Армении конституционную реформу, чтобы сбалансировать полномочия институтов власти. Он стал первым главой государства с ограниченными полномочиями после окончательного перехода страны к парламентской форме правления — и заявляет, что в таких условиях его лишили реальных инструментов для решения внутриполитических задач, передаёт Euronews.

Президент Армении Армен Саркисян объявил о своей отставке. В заявлении на его официальном сайте сказано, что это связано с недовольством распределением полномочий между властными институтами.

По словам Саркисяна, будучи гарантом Конституции, он не имел реальных инструментов для решения внутриполитических задач в условиях кризиса. «Мы живём в уникальной реальности, в которой президент не может влиять на вопросы войны и мира», — говорится в документе.

Саркисян поблагодарил правительство за создание комиссии для изменения основного закона страны и подчеркнул, что выступает за систему сдержек и противовесов в рамках парламентской республики. 

Парламент избрал Армена Саркисяна президентом в марте 2018-го. Он стал первым главой государства с ограниченными полномочиями после окончательного перехода Армении к парламентской форме правления. 

Начало его президентского срока было отмечено «бархатной революцией», в результате которой премьер-министром стал Никол Пашинян. А последние месяцы — кризисом после карабахской войны. 

Дата выхода в эфир 23 января 2022 года.



 

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