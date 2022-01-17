Euronews: американцы хотят лишить «грюйер» статуса швейцарского сыра

Американский суд отказал швейцарским и французским производителям сыра «грюйер» в эксклюзивном праве на это наименование. По мнению американцев, это всего лишь один из брендов, поэтому выпускать сыр такого сорта можно где угодно. Швейцарские и французские сыроделы намерены это опротестовать, так как настоящий «грюйер», по их словам, делают по традиционным технологиям из натуральных ингредиентов, которые можно получить только в определённых регионах.
«Грюйер» может утратить статус швейцарского сыра. Теперь на неограниченное использование этого названия претендуют американские производители. Федеральный суд восточного округа Вирджинии признал, что торговое наименование «грюйер» не может быть закреплёно за европейцами, поскольку воспринимается потребителями в Соединённых Штатах как один из видов сыра «без привязки к какому-либо региону».
В постановлении сказано, что «грюйер» производился в США задолго до принятия европейских законов о защите наименования региональных продуктов и импортируется из многих стран. Швейцарские и французские сыроделы заявляют о намерении обжаловать это решение.
ФИЛИПП БАРДЕ, глава объединения производителей сыра Interprofession du Gruyère: Когда говорят, что «грюйер» — это просто такая разновидность сыра, это совсем не правда! Если вы изучите ассортимент на американском рынке, вы не увидите сыров с названием «грюйер» на каждом углу. Есть лишь несколько продуктов, которые получили такое наименование. Это не «собирательное понятие», как сказано в постановлении.
Европейские производители настаивают на том, что настоящий «грюйер» изготавливают по традиционным технологиям из натуральных ингредиентов, которые можно получить только в определённых регионах. Во Франции и Швейцарии это закреплено особым статусом «продукта с контролируемым происхождением».
По словам европейских сыроделов, в Висконсине просто невозможно воспроизвести неповторимый вкус швейцарского или французского «грюйера». В администрации кантона Берн полагают, что решение суда отражает разные подходы к торговым наименованиям: для швейцарцев «грюйер» — это продукт, производство которого строго регулируется, а для американцев — просто бренд.
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