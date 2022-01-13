Икра, кутья и гадания — Le Figaro рассказала читателям, как русские отмечают Старый Новый год

В ночь с 13 на 14 января в России отмечают Новый год по Юлианскому календарю. Как пишет Le Figaro, традиции этого праздника похожи на обычную новогоднюю ночь, но время Святок привносит языческие традиции гаданий, песен и маскарадов.

В ночь с 13 на 14 января россияне отмечают Старый Новый год — Новый год по Юлианскому календарю, пишет Le Figaro. Газета рассказывает своим читателям про традиции, связанные с этим праздником.

По словам автора статьи, для тех, кто отмечает эту дату, традиции похожи на 31 декабря, но в меньшем масштабе: повтор речи президента, 12 ударов курантов в полночь, фейерверки. Но в отличие от 1 января 14 января в России не выходной день.

13 января семья собирается за столом, обычно не в ресторане. На столе классические блюда: салат оливье, икра, заливное, шампанское. В некоторых регионах подают ещё кутью, типичное славянское блюдо из пшеницы, орехов и изюма, которую готовят и во время похорон. Могут быть на столе, по словам автора статьи, домашние колбасы, пироги, ароматные рагу, голубцы, пельмени и вареники. «Более прозаично, этот праздник — часто дополнительный повод собраться и выпить», — пишет издание.

В православной традиции Старый Новый год попадает на Святки, время от Рождества до Крещения. В этот период смешаны православные и языческие традиции: песни, переодевания, гадания. Автор статьи напоминает про героиню романа «Евгений Онегин» Татьяну Ларину, которая принимала участие в семейном гадании. «Читали» будущее по кофейной гуще, зеркалам, воску, картам.

Многое из этого сегодня не практикуется, но кое-что долго оставалось. Как пишет автор статьи, после плотного ужина у гостей просили прощения, а молодые незамужние девушки выносили за ворота собственноручно приготовленные сладости. Та, чей пирог первым унесёт собака, первой и выйдет замуж. Судя по предостережениям церковнослужителей, подобные традиции в полной мере не исчезли, хотя они противоречат православию.

Для россиян Старый Новый год отмечает также окончание праздничных дней начала января и возвращение к работе. А после гастрономических и прочих излишеств нужно очиститься, окунувшись в ледяную воду, пишет автор статьи в Le Figaro. Именно так делают на Крещение десятки тысяч россиян, включая Владимира Путина.