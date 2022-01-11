FAZ: председатель Европарламента Давид Сассоли скончался в возрасте 65 лет

В Италии скончался председатель Европейского парламента Давид Сассоли, сообщает Frankfurter Allgemeine. Причиной смерти 65-летнего политика стали «осложнения, связанные с тяжёлой формой дисфункции иммунной системы». Сассоли находился в больнице с 26 декабря.
Председатель Европейского парламента Давид Сассоли скончался во вторник ночью в возрасте 65 лет на родине в Италии, сообщает Frankfurter Allgemeine.
В понедельник пресс-секретарь Сассоли Роберто Куильо заявил, что Сассоли был госпитализирован 26 декабря в связи с «осложнениями, связанными с тяжёлой формой дисфункции иммунной системы».
Многие политики уже выразили свои соболезнования. «До свидания, Давид, друг на всю жизнь», — написал в Twitter министр культуры Италии Дарио Франческини.
Сассоли являлся членом левоцентристской Демократической партии. В понедельник его пресс-секретарь заявил, что Сассоли, помещённый на лечение в онкологический центр итальянского города Авиано, отменил все запланированные с его участием официальные мероприятия.
В октябре Сассоли уже пропустил заседание Европарламента из-за высокой температуры. Ранее он перенёс пневмонию в тяжёлой форме. Его пресс-секретарь сообщил, что дата и место похорон будут объявлены в ближайшие несколько часов.
Сассоли возглавил Европейский парламент после выборов 2019 года. На посту председателя Европарламента он сменил своего соотечественника Антонио Таяни из консервативной партии «Вперёд, Италия». С 2014 по 2019 год Сассоли занимал должность заместителя председателя Европарламента.
До начала своей политической карьеры Сассоли работал журналистом. Его профессиональный путь начался с небольших ежедневных газет. В 1985 году он попал в редакцию римской газеты Il Giorno. Позже Сассоли стал ведущим новостной программы TG1 на итальянском общественном телеканале Rai 1, пишет Frankfurter Allgemeine.
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что молдавская сторона попросила у «Газпрома» новую отсрочку для погашения обязательств за поставки газа в январе 2022 года.
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что молдавская сторона намерена рассчитаться с российской компанией «Газпром» за потреблённый в декабре газ до конца этой недели.
В России омикрон-штамм коронавируса со временем вытеснит вариант «дельта», заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин.
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв заявил в беседе с RT о том, что продуктовые карточки могут быть введены в России с целью стимулирования потребления отечественных продуктов, а также в качестве дополнительной меры поддержки малообеспеченных семей.
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш прокомментировала в беседе с RT предложение уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец пожизненно лишать свободы педофилов, даже если подобное преступление было совершено впервые.
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана опубликовало расписание авиарейсов, которое свидетельствует о том, что обслуживание международных рейсов в аэропорту Алма-Аты не будет осуществляться как минимум до 15 января.