France 24: в Азии появилась самая большая в мире зона свободной торговли

С начала года вступило в силу соглашение о создании в Азии самой большой в мире зоны свободной торговли — Всестороннего регионального экономического партнёрства. Как отмечает France 24, главную роль в нём будет играть Китай, но если учесть все страны, которые подписали соглашение, то на их долю приходится около 30 процентов всего мирового ВВП.

ЛУ КИСЬЕЛА, корреспондент France 24: Пекин считает Всестороннее региональное экономическое партнёрство мощным рычагом, способным увеличить торговлю в Азиатско-Тихоокеанском регионе, нарастить иностранные инвестиции и в особенности — создать противовес негативному действию коронавируса. Как мы знаем, пандемия замедлила темп международной торговли.

Но плюс этого соглашения в том, что оно в том числе носит и политический характер. Китай считает себя его лидером, ведь это он ускорил ход переговоров в 2017 году. В те времена США при Дональде Трампе вышли из другого регионального соглашения — Транстихоокеанского торгового партнёрства, знаменитого ТТП.

Таким образом, осталось свободным место для нового формата зоны свободной торговли, самой большой в мире, больше Европейского союза. Она распространяется на 15 подписавшихся стран, это около 30 процентов мирового ВВП, около 30 процентов населения всего мира. И со временем 90 процентов товаров будут распространяться внутри этой зоны без применения каких-либо таможенных тарифов.

Нужно также отметить, что это соглашение о свободной торговле — первое, которое связывает Китай, Японию и Южную Корею. И только на них будет приходиться 80 процентов ВВП этого нового торгового блока.

Но тут есть один нюанс: введение этой зоны свободной торговли не означает автоматически, что споры между этими гигантами будут разрешены.

ЛУ КИСЬЕЛА: Именно так. И наилучший пример тому — напряжённость в отношениях Пекина и Канберры. Австралия входит во ВРЭП, но два года назад Китай ввёл торговые санкции против Австралии за то, что она критиковала его меры по борьбе с коронавирусом.

Другой азиатский гигант, Индия, также вышла из переговоров в 2019 году на фоне военного столкновения с Китаем на границе в Гималаях. И из десяти стран АСЕАН четыре государства ещё не ратифицировали соглашение. Речь идёт об Индонезии, Малайзии, Бирме и Филиппинах.

Дата выхода в эфир 02 января 2022 года.