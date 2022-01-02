N-TV: немецкий язык стремительно теряет популярность в британских школах

Британские школьники всё реже изучают немецкий язык, пишет N-TV, ссылаясь на исследование British Council. В качестве основных причин этой тенденции называют отмену обязательной сдачи иностранного языка в качестве выпускного экзамена, а также финансовый вопрос. Кроме того, немецкий язык имеет репутацию особенно сложного для изучения.

Посещая Германию, наследник британского престола принц Чарльз всегда обращается к людям по-немецки, пишет N-TV. Королева Елизавета II владеет французским: однако у молодого поколения королевской семьи таких знаний языков уже нет.

Как отмечает издание, тенденции внутри королевской семьи отражаются и в британском обществе. Подрастающее поколение всё реже изучает немецкий или прочие иностранные языки. Согласно данным британского института British Council, в 2005 году более 100 тыс. британских школьников изучали немецкий в средней школе, а в 2020 году — лишь чуть больше 40 тыс. Что же касается количества школьников, сдававших немецкий в качестве одного из выпускных экзаменов, то в 2021 году их количество составило менее 3 тыс.

Издание отмечает, что пик популярности немецкого в британских школах был достигнут в 2001 году: тогда немецкий язык в средней школе изучала 571 тыс. учеников. Однако в 2004 году лейбористское правительство отменило обязательную сдачу минимум одного иностранного языка в качестве выпускного экзамена: с тех пор уровень интереса к немецкому постепенно снижался.

По мнению сотрудницы British Council Вики Гоу, одна из причин популярности немецкого заключается в том, что британские школьники практически ничего не знают про Германию. Кроме того, согласно статистике, школьники, решающие сдавать немецкий в средней школе, в результате получают более низкие оценки в сравнении с теми, кто решил сдавать иные предметы (к примеру, историю). Это проблема не только для учеников, но и для школ, деятельность которых оценивается по средней успеваемости учеников. Также Гоу отмечает, что у немецкого сложилась репутация особенно сложного для изучения языка.

Подчёркивается также и финансовый вопрос, пишет N-TV: многие школы предлагают изучение лишь одного иностранного языка — и чаще всего это французский. Лишь треть британских государственных школ имеют немецкий язык в своём расписании.