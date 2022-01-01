Новогоднее обращение Владимира Путина

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23:41 Байден заявил, что ожидает прогресса в предстоящих переговорах с Россией Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает на прогресс от предстоящих раундов переговоров с Россией.

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23:11 Более 160 рейсов отменили в аэропортах Москвы Более 160 рейсов отменили в аэропортах российской столицы, ещё 14 задержаны, следует из данных портала «Яндекс.Расписания».

23:00 Россия направила 22 тонны гуманитарного груза на Кубу В гаванский Международный аэропорт имени Хосе Марти на Кубе прибыло 22 т гуманитарного груза из России.

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22:32 В NASA заявили о готовности работать с Россией для эксплуатации МКС Власти США подтвердили планы по продлению использования американскими астронавтами Международной космической станции (МКС) до 2030 года.

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21:57 В Великобритании выявили почти 200 тысяч случаев COVID-19 за сутки В Великобритании обновили рекорд по приросту случаев COVID-19 за сутки: по данным на 31 декабря, в стране выявили более 189 тыс. инфицированных.

21:46 Переговоры Байдена и Зеленского запланированы на 2 января Представитель Белого дома сообщил о намерении президента США Джо Байдена поговорить по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским 2 января.

21:33 Atlantico: Путин дал ЕС последний шанс на примирение с Россией Обозреватель французского портала Atlantico Себастьен Кошар пришёл к выводу о том, что в 2022 году Европу может ждать развал еврозоны и примирение с Россией.

21:10 Рогозин: Россия будет запускать по 50—75 ракет ежегодно После начала активного этапа разворачивания орбитальной многоспутниковой группировки «Сфера» Россия будет на ежегодной основе запускать по 50—75 ракет, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

20:55 В «Роскосмосе» рассказали о нахождении возможного места утечки в модуле «Звезда» на МКС Российские космонавты Пётр Дубров и Антон Шкаплеров нашли на Международной космической станции (МКС) место возможной последней утечки воздуха в российском модуле «Звезда».

20:38 На Украине предупредили о риске коллапса экономики из-за цен на газ Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилёв заявил, что повышение цен на газ может привести к серьёзным последствиям для украинской экономики.

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19:47 Экс-советник Рейгана заявила о необходимости выработки конструктивных отношений России и США Писательница Сюзанна Масси, бывшая сотрудница Госдепартамента США, экс-советник американского президента Рональда Рейгана, заявила о необходимости выработки конструктивных отношений между Москвой и Вашингтоном.

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19:14 Экс-советник Рейгана рассказала о причинах получения российского гражданства Писательница Сюзанна Масси, бывшая сотрудница Госдепартамента США, экс-советник американского президента Рональда Рейгана, рассказала о причинах получения российского гражданства.

18:57 Associated Press: в Германии закрыли половину атомных электростанций В Германии прекратили работу три атомные электростанции из шести. Об этом сообщает Associated Press.

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