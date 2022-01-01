Новогоднее обращение Владимира Путина

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Собянин поздравил москвичей с наступающими праздниками
Мэр Москвы Сергей Собянин в поздравлении москвичам с наступающими праздниками выразил особую благодарность врачам и ветеранам.
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Президент Казахстана предложил объявить 2022-й Годом детей
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил посвятить наступающий 2022 год детям.
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Байден заявил, что ожидает прогресса в предстоящих переговорах с Россией
Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает на прогресс от предстоящих раундов переговоров с Россией.
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Число жертв ДТП в Адыгее возросло до пяти
Число погибших в результате аварии на федеральной автодороге А160 в Теучежском районе Адыгеи возросло до четырёх человек.
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Более 160 рейсов отменили в аэропортах Москвы
Более 160 рейсов отменили в аэропортах российской столицы, ещё 14 задержаны, следует из данных портала «Яндекс.Расписания».
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Россия направила 22 тонны гуманитарного груза на Кубу
В гаванский Международный аэропорт имени Хосе Марти на Кубе прибыло 22 т гуманитарного груза из России.
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Рогозин: космонавты знают, как «излечить» новые проблемы на МКС с оборудованием и корпусом
Космонавты знают, как «излечить» новые проблемы на Международной космической станции (МКС) с оборудованием и корпусом, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
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В NASA заявили о готовности работать с Россией для эксплуатации МКС
Власти США подтвердили планы по продлению использования американскими астронавтами Международной космической станции (МКС) до 2030 года.
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Блинкен обсудил с главой МИД Италии координацию диалога с Россией
Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках диалога с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо обсудил координацию диалога с Россией и ситуацию, сложившуюся вокруг Украины.
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В Великобритании выявили почти 200 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Великобритании обновили рекорд по приросту случаев COVID-19 за сутки: по данным на 31 декабря, в стране выявили более 189 тыс. инфицированных.
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Переговоры Байдена и Зеленского запланированы на 2 января
Представитель Белого дома сообщил о намерении президента США Джо Байдена поговорить по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским 2 января.
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Atlantico: Путин дал ЕС последний шанс на примирение с Россией
Обозреватель французского портала Atlantico Себастьен Кошар пришёл к выводу о том, что в 2022 году Европу может ждать развал еврозоны и примирение с Россией.
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Рогозин: Россия будет запускать по 50—75 ракет ежегодно
После начала активного этапа разворачивания орбитальной многоспутниковой группировки «Сфера» Россия будет на ежегодной основе запускать по 50—75 ракет, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
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В «Роскосмосе» рассказали о нахождении возможного места утечки в модуле «Звезда» на МКС
Российские космонавты Пётр Дубров и Антон Шкаплеров нашли на Международной космической станции (МКС) место возможной последней утечки воздуха в российском модуле «Звезда».
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На Украине предупредили о риске коллапса экономики из-за цен на газ
Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилёв заявил, что повышение цен на газ может привести к серьёзным последствиям для украинской экономики.
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В Госдепе заявили о готовности НАТО к содержательному диалогу с Россией
Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о готовности Североатлантического альянса к содержательному разговору с Россией.
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Рогозин призвал не спешить с разработкой российской сверхтяжёлой ракеты
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не считает необходимым спешить с разработкой и производством российской сверхтяжёлой ракеты. По его словам, при её создании необходимо использовать все новейшие отечественные технологии.
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Экс-советник Рейгана заявила о необходимости выработки конструктивных отношений России и США
Писательница Сюзанна Масси, бывшая сотрудница Госдепартамента США, экс-советник американского президента Рональда Рейгана, заявила о необходимости выработки конструктивных отношений между Москвой и Вашингтоном.
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Рогозин анонсировал скорый запуск полётов до МКС за полтора часа
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в скором времени начнутся полёты космических кораблей по одновитковой схеме, которые позволят добираться до МКС за полтора-два часа.
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Экс-советник Рейгана рассказала о причинах получения российского гражданства
Писательница Сюзанна Масси, бывшая сотрудница Госдепартамента США, экс-советник американского президента Рональда Рейгана, рассказала о причинах получения российского гражданства.
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Associated Press: в Германии закрыли половину атомных электростанций
В Германии прекратили работу три атомные электростанции из шести. Об этом сообщает Associated Press.
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В Оренбуржье ввели обязательную вакцинацию от коронавируса отдельных категорий граждан
В Оренбургской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
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Мурашко рассказал о мобилизации системы здравоохранения в России
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что отечественная система здравоохранения мобилизована и находится в состоянии повышенной готовности.
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Сорина — о бронзе на «Тур де Ски»: очень ждала этого подиума
Россиянка Татьяна Сорина высказалась о бронзовой медали в масс-старте на «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.
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В ДТП с тремя автомобилями в Липецкой области один человек погиб и ещё пятеро пострадали
В результате столкновения трёх автомобилей в Липецкой области один человек погиб и ещё пятеро пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
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Россиянка Сорина завоевала бронзу в масс-старте на «Тур де Ски»
Россиянка Татьяна Сорина завоевала бронзовую медаль в масс-старте на «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.
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Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России в 2022 году для популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории, а также этнокультурного многообразия российских народностей.
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Основной состав сборной России по конькобежному спорту пропустит ЧЕ-2022
В Союзе конькобежцев России (СКР) сообщили, что Павел Кулижников, Артём Арефьев, Руслан Мурашов и Виктор Муштаков не примут участия в чемпионате Европы 2022 года в Херенвене (Нидерланды).
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Посольство назвало провокацией объявление персоной нон грата российского дипломата в Косове
В посольстве России в Сербии назвали провокацией объявление персоной нон грата российского дипломата в самопровозглашённой республике Косово.
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Медведев назвал крайне непростым 2021 год
Уходящий 2021 год был крайне непростым, но он сделал Россию и её граждан сильнее. Об этом в новогоднем поздравлении сказал зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.
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Крянин — о результатах Большунова: он подойдёт к Олимпиаде в лучшей форме
Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин высказался о серебре Александра Большунова в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).
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В 2022 году военные Украины пройдут обучение в 13 странах НАТО
Украинские военные в 2022 году пройдут обучение в 13 странах НАТО, сообщает Министерство обороны Украины.
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Большунов поднялся на третье место в общем зачёте «Тур де Ски»
Россиянин Александр Большунов поднялся на третье место в общем зачёте лыжной многодневки «Тур де Ски».
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В Литве установили более 150 км заграждений на границе с Белоруссией
Председатель комитета сейма (парламента) Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас заявил, что на границе с Белоруссией установлено более 150 км заграждений.
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В Гоа недовольны установкой памятника потомку колониалистов Роналду
Установка памятника Криштиану Роналду в Калангуте в юбилей присоединения бывшей португальской колонии к Индии вызвало волну протеста в Гоа.
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В ОАК заявили о выполнении гособоронзаказа на 2021 год
Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) рассказала о выполнении государственного оборонного заказа на 2021 год.
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Цена на газ в Европе опустилась ниже $800 за тысячу кубометров впервые с 10 ноября
Цена на газ в Европе в ходе биржевых торгов в пятницу, 31 декабря, опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м впервые с 10 ноября.
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Американский журнал Track & Field признал Ласицкене лучшей прыгуньей в высоту 2021 года
Россиянка Мария Ласицкене признана лучшей прыгуньей в высоту в мире в 2021 году по версии американского журнала Track & Field.
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За год в ДНР возбудили почти 300 дел против силовиков Украины
Генпрокуратура самопровозглашённой Донецкой народной республики за год возбудила почти 300 уголовных дел в отношении украинских силовиков из-за обстрелов.
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Отец Классена раскрыл подробности перехода сына в «Спартак»
Сергей Классен, отец новичка московского «Спартака» Леона Классена, поделился подробностями трансфера своего сына в столичный клуб.
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Путин назвал крепкое здоровье главным пожеланием на 2022 год
Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении назвал крепкое здоровье главным пожеланием на 2022 год.
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Директор Фонда энергетического развития прокомментировал снижение стоимости газа в Европе
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT снижение стоимости газа в Европе ниже $900 за 1 тыс. куб. м.
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Большунов завоевал серебро в масс-старте на «Тур де Ски» в Оберстдорфе
Россиянин Александр Большунов завоевал серебряную медаль в масс-старте на втором этапе многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.
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Путин назвал повышение благосостояния россиян главной целью властей
Президент России Владимир Путин во время своего новогоднего обращения заявил, что главной целью российских властей является повышение благосостояния россиян.
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Российский кабмин утвердил требования к содержанию программы развития вузов
Правительство России утвердило требования к структуре и содержанию программы развития организаций высшего образования.
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Путин в новогоднем обращении заявил об отстаивании Россией своих интересов в области безопасности
Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к гражданам заявил, что Россия твёрдо и последовательно отстаивала интересы страны и россиян в сфере безопасности в уходящем году.
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Глава КНР: Китай приложит все возможные усилия для проведения великолепных Игр
Председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность, что китайские власти приложат все возможные усилия, чтобы мировая общественность в 2022 году увидела великолепную зимнюю Олимпиаду в Пекине.
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Путин высказал слова поддержки потерявшим близких из-за коронавируса россиянам
Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении высказал слова поддержки россиянам, которые потеряли близких и родственников из-за коронавируса.
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В «Укрэнерго» подтвердили возможность синхронизации с европейской энергосетью
Консорциум европейских операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E провёл исследование, подтвердившее возможность синхронизации украинской энергосистемы с европейской, сообщает «Укрэнерго».
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Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.