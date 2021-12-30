24 канал: Саакашвили насильно перевели из больницы обратно в тюрьму

15:19
Синоптик Шепоренко рассказала о погоде в Свердловской области в январе
Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала о погоде в регионе в начале января.
15:17
Жители Москвы арендовали или купили у города около 12 га под строительство частных домов
Жители Москвы арендовали или купили у города 11,7 га под строительство частных домов в 2021 году.
15:16
Вице-премьер Голикова заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в семи регионах
Эпидобстановка по коронавирусу за неделю ухудшилась в семи российских регионах, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
15:15
Кардиолог Серебрянский рассказал, кому не рекомендуется посещать баню
Кардиолог заслуженный врач Юрий Серебрянский перечислил категории граждан, которым не рекомендуется посещать баню.
15:14
В ФФККР сомневаются, что Олимпийские игры в Пекине находятся под угрозой отмены
Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков высказался о рисках отмены Олимпийских игр-2022 в Пекине.
15:13
Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае на Новый год
В Гидрометцентре Краснодарского края рассказали о погоде в регионе на Новый год.
15:12
Первым компонентом вакцины от коронавируса привились в Москве более 6,7 млн раз
В Москве первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 привились более 6,7 млн раз.
15:12
Диетолог Круглова дала рекомендации по питанию в новогодние праздники
Врач-диетолог, нутрициолог Наталья Круглова дала советы по питанию в новогодние праздники.
15:11
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 61,8%
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России в настоящее время составляет 61,8%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
15:10
Аналитики рассказали о самых востребованных старинных профессиях
Сервис «Работа.ру» составил список старинных профессий, остающихся востребованными в настоящее время.
15:06
Сервис «Авито Работа» назвал самые популярные профессии 2021 года
Специалисты аналитического центра «Авито Работа» назвали самые популярные профессии 2021 года.
15:04
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала повысить уровень вакцинации от коронавируса в ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для противостояния новым штаммам коронавируса нужно повышать уровень вакцинации.
15:01
В Москве усилят контроль за ношением масок в праздники в транспорте
Руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов заявил, что в московском транспорте усилят контроль за ношением масок в праздники.
15:00
Ветврачи рассказали о наиболее частых происшествиях с животными в праздники
Ветеринары рассказали о наиболее частых происшествиях с животными в новогодние праздники.
15:00
В Роспотребнадзоре заявили о неизбежности прихода штамма коронавируса «омикрон» в Россию
Распространение нового штамма коронавируса «омикрон» в России неизбежно. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, необходимо не допустить критической нагрузки на систему здравоохранения.
14:57
Вице-президент IIHF Бржиза об отмене МЧМ: мы проиграли битву, но не войну
Первый вице-президент Международной федерации хоккея на льду Петр Бржиза высказался об отмене молодёжного чемпионата мира 2022 года в Канаде из-за коронавируса.
14:56
Диетолог Королёва перечислила блюда для постного стола на Новый год
Маргарита Королёва, профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог, доктор медицинских наук, перечислила блюда для постного стола на Новый год.
14:54
Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных, в которой граждане смогут самостоятельно размещать свои биометрические образцы.
14:53
Стали известны лауреаты конкурса «Доброволец Москвы — 2021»
В столице подвели итоги конкурса «Доброволец Москвы — 2021».
14:51
Karar: ЦСКА интересуется футболистом сборной Турции Языджи
Полузащитник французского «Лилля» и сборной Турции Юсуф Языджи попал в сферу интересов московского ЦСКА.
14:50
В Челябинске рассказали о режиме работы общественного транспорта в праздники
Общественный транспорт в Челябинске будет работать в особом режиме в новогодние праздники.
14:50
Депутат Нилов рассказал о законопроекте о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT рассказал о внесённом на рассмотрение в Госдуму законопроекте о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам.
14:49
Иммунолог Ярцева напомнила о мерах безопасности в Новый год
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева напомнила о мерах безопасности в Новый год.
14:46
Посол рассказал о торгово-экономическом сотрудничестве России и Китая
Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй рассказал о двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве.
14:45
Директор по безопасности Почта Банка Павлунин предупредил о схемах мошенничества в предновогодние дни
Директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин заявил, что одна из самых опасных схем мошенничества в предновогодние дни — реклама праздничных акций и подарков от имени кредитных организаций.
14:45
В Совфеде прокомментировали законопроект о QR-кодах
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал о возможных поправках в закон о QR-кодах.
14:43
Алексей Яшин считает форс-мажором отмену МЧМ по хоккею
Чемпион мира 1993 года по хоккею Алексей Яшин отреагировал на отмену молодёжного первенства мира в Канаде из-за коронавируса.
14:40
С 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда в России увеличится до 13 890 рублей
С 1 января 2022 года россиян ждёт ряд изменений. В частности, минимальный размер оплаты труда в России увеличится до 13 890 рублей.
14:33
Песков объяснил отличия данных об уровне коллективного иммунитета к коронавирусу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отличия данных ведомств о ситуации с коллективным иммунитетом к коронавирусу разной методикой подсчёта.
14:33
Песков: Путин счёл необходимым телефонный разговор с Байденом перед началом консультаций
Президент России Владимир Путин счёл необходимым телефонный разговор с лидером США Джо Байденом перед началом консультаций по гарантиям безопасности.
14:33
Гендиректор «Зенита» сообщил, что Сергеев прошёл медосмотр
Генеральный директор санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал, как идут переговоры по поводу перехода нападающего самарских «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.
14:27
Путин подписал закон о запрете списаний соцвыплат за долги
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает списывать в счёт долга социальные выплаты, которые назначаются людям по решению российского правительства или президента России.
14:21
Третьяк прокомментировал отмену молодёжного чемпионата мира по хоккею
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался об отмене молодёжного чемпионата мира в Канаде.
14:17
Блогеру Хованскому продлили до февраля запрет на определённые действия
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил меру пресечения в виде запрета определённых действий обвинённому в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому до 8 февраля.
14:15
Попова заявила, что почти все заболевшие «омикроном» в ЮАР не имели иммунитета
Почти все инфицированные штаммом коронавируса «омикрон» в ЮАР не имели иммунитета против COVID-19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
14:06
В ЦБ заявили о близости российской экономики к состоянию перегрева
Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявил в интервью на канале Bitkogan в Youtube, что отечественная экономика близка к перегреву.
14:04
Павлюченкова сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19.
13:57
В России выявили 103 случая штамма «омикрон» коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью телеканалу «Россия 24», что всего в стране было выявлено 103 случая штамма «омикрон» коронавирусной инфекции.
13:50
«Зенит» не ведёт переговоров по продаже Дзюбы в другой клуб
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев высказался о будущем нападающего Артёма Дзюбы в команде.
13:49
В Кремле заявили, что Россия никогда не была источником напряжённости в отношениях с США
Россия никогда не была источником и первоисточником напряжения в отношениях с США. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
13:39
Песков: телефонный разговор Путина и Байдена пройдёт по инициативе Москвы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и главы США Джо Байдена пройдёт по инициативе Москвы.
13:39
Тихонов прокомментировал возможную отмену ОИ на фоне досрочного завершения МЧМ по хоккею
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на разговоры о возможной отмене Олимпиады в Пекине после досрочного завершения молодёжного чемпионата мира по хоккею.
13:29
Клебо: никто никогда не списывал Большунова со счетов
Трёхкратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо отреагировал на серебряную медаль россиянина Александра Большунова в классической гонке на 15 км с раздельным стартом на первом этапе многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде.
13:29
В Госдуму внесли законопроект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам
Группа депутатов Государственной думы, а также ряд сенаторов внесли в Госдуму законопроект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам.
13:22
В «Зените» опровергли слух об интересе к Пиняеву
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном трансфере полузащитника самарских «Крыльев Советов» Сергее Пиняеве.
13:18
Forbes: Сулейман Керимов стал самым обедневшим российским миллиардером в 2021 году
Акционер золотодобывающей компании «Полюс» Сулейман Керимов, семье которого принадлежит 76,3% акций предприятия, стал самым обедневшим российским миллиардером по версии журнала Forbes.
13:17
Россия готова направить наблюдателей на конституционный референдум в Белоруссии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона готова направить наблюдателей на конституционный референдум в Белоруссии, если соответствующее желание изъявит сам Минск.
13:16
Анфиса Резцова: те, кто хочет отменить Олимпиаду, преследуют свои цели
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала возможную отмену Игр в Пекине.
13:10
Депутат Шхагошев высказался о предстоящем телефонном разговоре Путина и Байдена
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT рассказал, в каком ключе будет проходить разговор президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена и какие темы, по его мнению, могут быть затронуты в ходе беседы.
13:04
В Госдуме назвали хорошим подспорьем возможность получить вычет за занятия спортом с 1 января
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с RT отреагировала на сообщение о том, что с 1 января россияне смогут получить налоговый вычет за занятия спортом.