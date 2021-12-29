УП: ЕС выделит Украине €5 млн на безопасное обращение с радиоактивными отходами

Европейская комиссия подписала с украинским правительством соглашение о финансировании годовой программы по сотрудничеству в сфере ядерной безопасности. Как передаёт «Украинская правда», ЕС предоставит Киеву €5 млн для совершенствования безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом, а также для улучшения экологической реабилитации бывших ядерных объектов.

Правительство Украины и Европейская комиссия подписали соглашение о финансировании годовой программы действий 2020 года по сотрудничеству в сфере ядерной безопасности. Как пишет «Украинская правда», об этом сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Ольги Стефанишиной, подписавшей соответствующее соглашение.

«При поддержке ЕС начинаем проект, который будет способствовать совершенствованию безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом на Украине, а также улучшению экологической реабилитации бывших ядерных объектов», — цитирует пресс-служба слова вице-премьера.

Общая стоимость программы составляет €6,5 млн, из которых ЕС предоставит €5 млн, вклад Украины — €1,5 млн.

Финансирование будет направлено на разработку рекомендаций по возможным вариантам и технологическим решениям для будущего управления пунктом захоронения радиоактивных отходов «Подлесный», а также обращения с содержащимися там отходами.

Финансирование также будет способствовать усовершенствованию системы радиационного мониторинга водных ресурсов в зоне отчуждения.