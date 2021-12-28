Главред: украинская армия способна противостоять потенциальному российскому вторжению

Военный эксперт Олег Стариков уверен, что потенциальная угроза проведения военной операции России против Украины существует, однако украинская армия способна противостоять вызовам. Как пишет «Главред», эксперт добавил, что манёвры российских войск свидетельствуют о том, что, если Запад не пойдёт на уступки по вопросам безопасности, Москва будет усиливать давление, поэтому украинским властям необходимо составить планы и подготовить стратегические резервы.

Потенциальная угроза проведения военной операции России против Украины существует, уверен военный эксперт Олег Стариков. Как пишет «Главред», Стариков добавил, что манёвры российских войск свидетельствуют о том, что, если Запад не пойдёт на уступки Москве по вопросам безопасности, россияне будут усиливать давление. Однако украинская армия способна противостоять вызовам, и в данной ситуации правительству следует составить планы и подготовить стратегические резервы.

По мнению эксперта, Россия проводит политику силового убеждения и сосредоточила свои войска у границ Украины. Идут военные манёвры, в рамках которых перебрасываются подразделения. При этом Москва показывает Западу, что, если не будут решены вопросы, связанные с российской безопасностью, давление усилится.

«Войны просто так не начинаются. Действительно, Российская Федерация проводит такую стратегию устрашения и силового убеждения, то есть насытила границы Украины своими войсками, которые там и останутся. У них зимний период обучения. В планах — они перебрасывают войска туда-сюда. У них тренировки такие. Они таким способом показывают, что если не будет принято решение, которое сказал Путин, связанное с обеспечением их безопасности, то и дальше это военное присутствие будут увеличивать», — отметил Стариков.

По его словам, Вооружённые силы Украины способны решать вопросы защиты территориальной целостности и суверенитета государства. Власти в такой ситуации должны разрабатывать планы и готовить стратегические резервы.

«В кабинете министров должны написать все планы, которые есть. Министры, которые должны быть профессиональными, каждый должен отрабатывать. Также должны быть соответствующие стратегические резервы», — подчеркнул Олег Стариков.