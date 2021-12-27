France 24: Израиль удвоит число поселенцев на Голанских высотах

Правительство Израиля одобрило план по удвоению численности поселенцев на аннексированных страной Голанских высотах, передаёт France 24. По информации канала, израильские власти рассчитывают довести число поселенцев с 25 до почти 50 тыс. человек, потратив на развитие этого региона более $318 млн.

Кабинет министров Израиля в ходе проводившегося в воскресенье 26 декабря на Голанских высотах специального заседания одобрил план по увеличению вдвое численности израильских поселенцев в этой стратегической зоне, которую Израиль захватил у Сирии в 1967 году, а затем аннексировал, пишет сайт France 24.

«Правительство поддержало беспрецедентный план по инвестициям в Голаны с целью удвоить в регионе численность израильтян», — сообщил в официальном заявлении по итогам заседания премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт.

По данным France 24, помимо масштабных инвестиций в развитие инфраструктуры, здравоохранения и образования, а также субсидий для сельскохозяйственного сектора, план, общая стоимость которого составляет 1 млрд шекелей ($318 млн), предусматривает строительство 7300 новых жилищ в имеющихся поселениях в течение ближайших пяти лет, благодаря чему на Голанских высотах смогут обосноваться в общей сложности 23 тыс. израильтян.

В настоящий момент на Голанах проживает около 25 тыс. граждан Израиля, а также около 23 тыс. друзов, которые имеют статус постоянных резидентов Израиля, однако по большей части считают себя гражданами Сирии, напоминает обозреватель французского канала.

Голанские высоты, которые были захвачены Израилем у Сирии в ходе Шестидневной войны в 1967 году и аннексированы в 1981 году, являются регионом стратегической важности для обеих стран, и они до сих пор формально находятся в состоянии войны, говорится в материале France 24. Как поясняет журналист канала, Голаны не только богаты водными ресурсами, но и возвышаются с израильской стороны над Галилеей и Тивериадским озером, а с сирийской — над дорогой на Дамаск.

В марте 2019 года тогдашний президент США Дональд Трамп своим указом признал Голанские высоты территорией Израиля, отказавшись таким образом от позиции, которой Вашингтон придерживался много десятилетий, напоминает автор статьи. В благодарность Израиль в июне того же года основал на Голанах новое поселение, названное в честь американского лидера.

«То, что Голанские высоты — это израильская территория, само собой разумеется», — подчёркивал в своём воскресном заявлении Нафтали Беннетт. Премьер также отметил «важность <...> признания этого Дональдом Трампом, как и того, что администрация Джо Байдена уже дала понять, что отказа от этого курса не будет». Как отмечается в материале France 24, в феврале нынешнего года глава Госдепа США Энтони Блинкен заявлял, что Голаны «имеют большую важность для безопасности Израиля», отмечая вместе с тем, что «вопросы законности — это вопросы другого порядка».