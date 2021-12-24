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Польский эксперт: «окно возможностей» — Москва хочет получить «буферную зону» в Центральной Европе

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Россия поняла, что американская администрация, возможно, хочет прийти к соглашению с ней, а затем сосредоточиться на противостоянии с Китаем. В такой ситуации она увидела своего рода «окно возможностей» и шанс потребовать от США отказа от дальнейшего расширения на восток, рассказал Polskie Radio аналитик Польского института международных дел Даниэль Шелиговский.
Польский эксперт: «окно возможностей» — Москва хочет получить «буферную зону» в Центральной Европе
Reuters

МИД России предложил два варианта договора, которые выступили бы своего рода «гарантиями безопасности». Среди них есть положение, которое напрямую касается возможного членства Украины в НАТО. Предложения получили немедленный отклик в НАТО и Вашингтоне, сообщает Polskie Radio.

 
«Путин нашёл для себя некое окно возможностей в плане того, что американская администрация не прочь прийти к соглашению с Россией и сосредоточиться на Китае», — объяснил в беседе с радиостанцией аналитик Польского института международных дел Даниэль Шелиговский. По его мнению, цель Кремля заключается не в том, чтобы убедить кого-то на Западе в правильности своих теорий, а именно в создании атмосферы шантажа и угрозы военной эскалации. «Требования России — это требования к Западу признать сферу влияния России и создать нечто вроде буферной зоны в Центральной Европе», — резюмировал он в интервью. 
 
Polskie Radio напоминает, что проект договора с США состоит из восьми пунктов. Один из них — статья 4: касается обязательства США отказаться от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, особенно это относится к странам, ранее входившим с состав СССР.
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