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Корреспондент: бросок «коктейля Молотова» в российское консульство украинская полиция посчитала «хулиганством»

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В ограждение генерального консульства России во Львове неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Как пишет «Корреспондент», в пресс-службе полиции сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал, ущерб диппредставительству не нанесён, открыто уголовное производство по статье «Хулиганство».
Корреспондент: бросок «коктейля Молотова» в российское консульство украинская полиция посчитала «хулиганством»
Reuters

Во Львове в ограждение генерального консульства России неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Как передаёт «Корреспондент», в пресс-службе полиции Львовской области сообщили, что происшествие произошло около трёх часов ночи.

«В результате происшествия никто не пострадал, ущерб диппредставительству не нанесён. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и проводят первоочередные следственные действия», — говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по статье «Хулиганство». Устанавливается личность злоумышленника.
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