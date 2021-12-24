Корреспондент: бросок «коктейля Молотова» в российское консульство украинская полиция посчитала «хулиганством»

15:55
Верховный суд Белоруссии оставил в силе приговор Колесниковой и Знаку
Верховный суд Белоруссии отказал в удовлетворении жалоб на приговор членам президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку, осуждённым на 11 и 10 лет лишения свободы.
15:51
Загорски получила травму ноги при падении на ЧР по фигурному катанию
Тиффани Загорски упала во время выступления на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
15:50
Депутат Госдумы Хинштейн назвал правильным решением назначить оборотный штраф Google
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что суд Москвы принял правильное решение, когда назначил американской компании Google оборотный штраф за систематическое неудаление запрещённой в России информации.
15:47
Терапевт Романенко рассказала о главной ошибке во время новогоднего застолья
Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала о главной ошибке во время новогоднего застолья.
15:44
Психолог назвала способы помочь ребёнку обрести уверенность в себе
Кандидат психологических наук по социальной психологии, руководитель филиала школы детской безопасности «Стоп Угроза» в Нижнем Новгороде Ольга Демидова рассказала, как помочь ребёнку обрести уверенность в себе.
15:42
Инженер Бакин спрогнозировал рост цен на жильё в 2022 году
Генеральный директор ООО «Альянс» Сергей Бакин дал прогноз по ценам на жильё в будущем году.
15:38
Завьялова призвала Газизова выйти на связь после его слов о Федуне
Юрист московского «Спартака» Татьяна Завьялова прокомментировала заявление Шамиля Газизова о том, что владелец столичного клуба Леонид Федун обещал ему акции при приёме на работу.
15:37
В Омской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
В Омской области зафиксировали 420 случаев COVID-19 за сутки. Госпитализированы были 48 человек.
15:36
Кабмин России расширил перечень жизненно необходимых препаратов
Правительство России расширило до 808 наименований перечень жизненно необходимых и важных препаратов. Об этом сообщил российский премьер Михаил Мишустин.
15:35
В Ростовской области выявили 552 случая коронавируса за сутки
В Ростовской области выявили 552 случая коронавируса за последние сутки.
15:34
В Волгоградской области зафиксировали 324 случая коронавируса за сутки
В Волгоградской области зафиксировали 324 случая коронавируса за последние сутки.
15:34
МИД Украины заявил о желании участвовать в консультациях по безопасности
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев должен участвовать в консультациях по безопасности ЕС, США и НАТО с Россией.
15:31
В Российской гильдии риелторов высказались о спросе на аренду жилья в Нижнем Новгороде
Вице-президент Российской гильдии риелторов Елена Недоспасова высказалась о спросе на посуточную аренду жилья в исторической части Нижнего Новгорода.
15:31
Цена на газ в Европе опустилась ниже $1200 за 1000 кубометров
В ходе торгов цена на газ в Европе 24 декабря опустилась ниже $1,2 тыс. за 1 тыс. куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE.
15:26
В Красноярском крае подтвердили 600 случаев COVID-19 за сутки
В Красноярском крае подтвердили 600 случаев коронавируса за сутки.
15:22
В России третий день подряд фиксируется рекорд по энергопотреблению
Россия третий день подряд фиксирует рекорд по энергопотреблению, сообщает «Системный оператор».
15:17
Россияне смогут посещать Белиз без виз с 12 января
Россияне смогут посещать центральноамериканский Белиз без виз с 12 января, сообщает МИД России.
15:16
Шишкарёв: молимся, чтобы Карпин и Дзюба перестали «собачиться»
Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв оценил шансы сборной России по футболу квалифицироваться на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
15:15
Двое заключённых сбежали из колонии в Волгограде
Двое заключённых сбежали из колонии-поселения в Волгограде.
15:12
Горбачёв ответил на вопрос о причастности Запада к развалу СССР
Экс-президент СССР Михаил Горбачёв ответил на вопрос о причастности Запада к развалу Советского Союза.
15:11
ТАСС: летевший из Краснодара в Петербург самолёт Airbus A319 подал сигнал тревоги
Пассажирский самолёт Краснодар — Санкт-Петербург подал сигнал тревоги в полёте. Об этом сообщил ТАСС источник в авиационных службах.
15:09
Путин заявил о необходимости защитить россиян от резких ценовых колебаний
Российский лидер Владимир Путин заявил, что необходимо защитить россиян от резких ценовых колебаний.
15:07
Лукашенко встретится с Путиным 29 декабря
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведёт встречу с российским лидером Владимиром Путиным 29 декабря в Санкт-Петербурге.
15:06
Путин назвал главной задачей обеспечение устойчивого роста экономики России
Президент России Владимир Путин назвал главной задачей обеспечение устойчивого роста экономики страны.
15:02
Степанова и Букин выиграли чемпионат России, Дэвис и Смолкин — вторые
Танцевальная пара Александра Степанова — Иван Букин выиграла чемпионат России.
14:57
Лидеры стран СНГ приедут в Петербург на неформальную встречу перед Новым годом
Лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) приедут лично в Санкт-Петербург на традиционную неформальную встречу, которая состоится 28 декабря.
14:56
Умер актёр Владимир Татосов
Скончался актёр Владимир Татосов, народный артист РСФСР. Ему было 95 лет.
14:56
Путин заявил, что число жертв коронавируса всё ещё велико
Президент России Владимир Путин заявил, что число жертв коронавируса всё ещё велико.
14:53
Путин отметил чёткую работу правительства над поставленными задачами
Президент России Владимир Путин на заседании кабмина заявил, что правительство работает практически в усиленном режиме.
14:49
Авербух: Кацалапов успеет восстановиться до Олимпиады в Пекине
Хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о снятии с чемпионата России по фигурному катанию Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.
14:45
Базин: мы отдаём жизнь за шанс попасть на Олимпиаду, а у нас его отбирают
Российский фигурист Егор Базин, выступающий в танцах на льду с Елизаветой Худайбердиевой, поделился эмоциями от участия в чемпионате России.
14:44
«Газпром» заявил, что Европа отобрала из своих подземных хранилищ более 41% газа
Европа отобрала из своих подземных хранилищ более 41% закачанного в этом году газа, сообщает компания «Газпром».
14:44
Детский омбудсмен предложила МГУ обучать 9-летнюю Теплякову по индивидуальной программе
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова предложила МГУ им. Ломоносова обучать девятилетнюю Алису Теплякову по индивидуальной программе.
14:42
Google изучит решение суда России о штрафе в 7,2 млрд рублей
Google изучит решение российского суда о штрафе в размере 7,2 млрд рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
14:40
Новак: Россия выйдет на допандемийный уровень добычи нефти к апрелю-маю 2022 года
Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что страна планирует восстановить добычу нефти и конденсата до допандемийного уровня к апрелю-маю 2022 года.
14:40
Число пострадавших при столкновении автобуса и поезда на Алтае выросло до семи
Число пострадавших в результате столкновения автобуса и грузового поезда в Алтайском крае выросло до семи. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
14:39
Власти Кузбасса ввели клятву горняка
Власти Кузбасса ввели клятву горняка для безопасности жизни шахтёров, сообщил заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.
14:33
Бестемьянова — о травме Кацалапова на ЧР по фигурному катанию: это грустно
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала снятие Виктории Синициной и Никиты Кацалапова с чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
14:33
СК завершил расследование дела о незаконных сделках с квартирами семьи актёра Баталова
Следственный комитет завершил расследование дела о мошенничестве при оформлении сделок с недвижимостью семьи актёра Алексея Баталова.
14:30
Стал известен полный состав сборной России по лыжным гонкам на «Тур де Ски»
Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на многодневку «Тур де Ски», которая пройдёт с 28 декабря по 4 января.
14:29
В МИД России усомнились в возможности принятия Вашингтоном мер по линии ВТО против Москвы
Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что маловероятно, что Соединённые Штаты смогут принять какие-либо меры по линии ВТО против России.
14:24
В Воронежской области за госизмену арестовали работавшего на Украину военного
В Воронежской области военнослужащего Западного военного округа арестовали по подозрению в госизмене.
14:20
В Татарстане выявили 97 случаев COVID-19 за сутки
В Татарстане выявили 97 случаев коронавируса за сутки.
14:19
В Новосибирской области зарегистрировали 381 случай COVID-19 за сутки
В Новосибирской области зарегистрировали 381 случай коронавируса за сутки, выздоровели 378 жителей региона.
14:19
Цена на газ в Европе поднялась выше $1300
В ходе торгов цена на газ в Европе 24 декабря поднялась выше $1300 за 1 тыс. куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE.
14:19
Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве 31 декабря
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столице и Московской области в конце декабря.
14:18
Газизов заявил, что при найме на работу Федун обещал акции «Спартака»
Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, что владелец клуба Леонид Федун обещал ему акции при приёме на работу.
14:18
Депутат Аксаков рассказал о снижающих риски в кредитном секторе инициативах
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о законодательных инициативах, снижающих риски в кредитном секторе.
14:15
Колосков: с введением Fan ID возникнут проблемы с посещаемостью футбола
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал новость о том, что Совет Федерации одобрил закон о введении Fan ID для доступа на соревнования.
14:13
МИД России: Москва ответит адекватными военно-техническими мерами на действия Запада
Россия ответит адекватными военно-техническими мерами на враждебные действия Запада. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.