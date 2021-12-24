Euronews: «За здоровье!» — в Болгарии открыли «бары-вакцинодромы» со скидками на напитки

В столице Болгарии открылись «бары-вакцинодромы» со скидками на напитки и с весёлой рождественской атмосферой. Общее количество вакцинированных в стране до сих пор составляет лишь около 27% населения. Это минимальный показатель в ЕС — поэтому властям приходится проявлять чудеса изобретательности, чтобы побороть недоверие к вакцинам и стимулировать людей сделать прививку, передаёт Euronews.

В далёкой от больничной обстановке, со скидками на напитки и рождественской атмосферой открылись в Софии «бары-вакцинодромы». Понятно, что Преслава, как и многие другие жители болгарской столицы, предпочитает сделать прививку именно здесь.

ПРЕСЛАВА КАРАДЖОВА, посетительница: Здесь намного комфортнее и приятнее, врачи и медсёстры очень милые. Да, я определённо рекомендую! Ощущения совсем не такие, как в палатке перед больницей, это точно!



Болгарским властям приходится проявлять чудеса изобретательности: полную вакцинацию от коронавируса в этой стране прошли всего 27 процентов населения. Это самый низкий показатель в Евросоюзе.



ИВАН ЛАНДЖЕВ, креативный директор рекламного агентства: Болгария отчаянно нуждается в конструктивной кампании по вакцинации — этим мы здесь и занимаемся. До сих пор не было организованной единой государственной кампании по вакцинации. Уверен, что не будет преувеличением сказать: впервые в истории мир столкнулся с одной общей проблемой, все мы оказались в одной и той же ситуации.



Немаловажный момент рекламной кампании: даже Санта Клаус не смог пропустить «бар-вакцинодром»! На днях он сделал прививку, пообещав доставить все подарки вовремя к Рождеству.



ЮЛИАН СТОЯНОВ, корреспондент Euronews в Болгарии: Это единственный бар в Болгарии, где на входе не спрашивают санитарный пропуск. Зато вы получаете его сразу на выходе!



СВИЛЕН ДОНЕВ, врач: От «баров-вакцинодромов» выигрывают все. Люди приходят не только привиться, но и за консультацией. Атмосфера здесь лёгкая, они развлекаются, пока их прививают. Это не какой-то там конвейер, где вас всё время подгоняют. Нам, врачам, тоже нравится, ведь пациенты довольны!



Болгарские власти надеются с помощью этой рождественской кампании преодолеть недоверие населения к вакцинам и обуздать, наконец, эпидемию, передаёт из Софии наш специальный корреспондент Юлиан Стоянов.



Дата выхода в эфир 23 декабря 2021 года.