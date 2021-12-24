AC: США «бьют в в барабаны войны», пытаясь раздуть российскую угрозу
Джо Байден постоянно пытается развеять опасения по поводу того, что США со своими союзниками по НАТО стремительно приближаются к войне с Россией, если та предпримет дальнейшие действия против Украины. Однако, как считает обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин, заверения американского президента регулярно опровергают члены его собственной администрации в Госдепартаменте, не говоря уже о представителях военного руководства США и НАТО, которые «продолжают во весь голос высказывать свои безрассудно воинственные внешнеполитические взгляды».
Как пишет автор материала, согласно сообщению, опубликованному недавно в немецкой газете Der Spiegel, верховный главнокомандующий Объединённых вооруженных сил НАТО в Европе Тод Уолтерс предложил разместить в Болгарии и Румынии дополнительный контингент войск НАТО. И хотя цитата из высказывания Уолтерса в заметке не приведена, в издании заявили, что имеют в своём распоряжении информацию о том, что на встрече с представителями военного руководства стран-членов и союзных государств Уолтерс выступал за усиление присутствия альянса на восточном фланге НАТО. В руководстве альянса комментировать статью отказались, однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет «постоянно оценивать необходимость дальнейшей корректировки нашей позиции, нашего присутствия, в том числе на юго-востоке региона, поскольку мы должны быть уверены, что всегда сможем защитить союзников от любой угрозы».
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