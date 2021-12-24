AC: США «бьют в в барабаны войны», пытаясь раздуть российскую угрозу

Джо Байден на словах пытается развеять опасения по поводу того, что США со своими союзниками стремительно приближаются к войне с Россией, однако воинственные заявления членов его собственной команды и руководства НАТО говорят об обратном, считает обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин. По его мнению, «битьё в барабаны войны» помогает альянсу наращивать свою мощь и раздувать исходящую от России угрозу.

Джо Байден постоянно пытается развеять опасения по поводу того, что США со своими союзниками по НАТО стремительно приближаются к войне с Россией, если та предпримет дальнейшие действия против Украины. Однако, как считает обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин, заверения американского президента регулярно опровергают члены его собственной администрации в Госдепартаменте, не говоря уже о представителях военного руководства США и НАТО, которые «продолжают во весь голос высказывать свои безрассудно воинственные внешнеполитические взгляды».

Как пишет автор материала, согласно сообщению, опубликованному недавно в немецкой газете Der Spiegel, верховный главнокомандующий Объединённых вооруженных сил НАТО в Европе Тод Уолтерс предложил разместить в Болгарии и Румынии дополнительный контингент войск НАТО. И хотя цитата из высказывания Уолтерса в заметке не приведена, в издании заявили, что имеют в своём распоряжении информацию о том, что на встрече с представителями военного руководства стран-членов и союзных государств Уолтерс выступал за усиление присутствия альянса на восточном фланге НАТО. В руководстве альянса комментировать статью отказались, однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет «постоянно оценивать необходимость дальнейшей корректировки нашей позиции, нашего присутствия, в том числе на юго-востоке региона, поскольку мы должны быть уверены, что всегда сможем защитить союзников от любой угрозы».

После Варшавского саммита НАТО 2016 года альянс решил увеличить своё передовое присутствие в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Теперь же, пишет Делвин, когда альянс не может в значительной степени расширяться на восток в Европе, за исключением предложения Украине полноправного членства, он направил свою деятельность на увеличение своего уже установленного присутствия вблизи границ России. НАТО уже проводит операции в Румынии в рамках миссии Tailored Forward Presence. Многонациональная бригада сухопутных войск расквартирована в румынском городе Крайова. В столице Болгарии Софии альянс разместил небольшой штаб для подразделений по интеграции сил НАТО, который используется для подготовки войск и выполняет функцию базы для войск быстрого развёртывания.

«Битьё в барабаны войны» помогает НАТО наращивать свою мощь и гарантирует, что США будут и дальше выбрасывать миллиарды долларов на растущую толпу тех, кто не может самостоятельно обеспечить себе безопасность и постоянно раздувает исходящую от России угрозу, тем самым создавая опасность возникновения полномасштабной войны», — заключает автор материала.