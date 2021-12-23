N-TV: посол ФРГ на Украине считает российское вторжение маловероятным

23:26
В зоне ограниченного теплоснабжения в Улан-Удэ остаются 95 тысяч человек
В зоне ограниченного теплоснабжения после аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ остаются 95 тысяч человек, более 1,1 тысячи жилых домов.
23:25
Появилось видео победной короткой программы Семененко на чемпионате России
Опубликовано видео короткой программы фигуриста Евгения Семененко в мужских соревнованиях на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
23:20
Посол США Салливан заявил о готовности Соединённых Штатов и НАТО к диалогу с Россией
Посол США в России Джон Салливан заявил, что Соединённые Штаты и НАТО готовы к диалогу с российской стороной.
23:18
«Зенит» одержал третью победу подряд в баскетбольной Евролиге
Петербургский «Зенит» взял верх над «Маккаби» из Тель-Авива в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
23:10
Морозов высказался о резкой реакции Транькова на свою ошибку
Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, ответил на вопрос о резкой реакции своего тренера Максима Транькова на ошибку во время короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
23:09
Руководитель RT DE рассказала о вранье Германии по поводу места вещания телеканала
Руководитель RT DE Динара Токтосунова в рамках стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявила, что в Германии лгут по поводу того, что канал вещает из Берлина, а не из Москвы.
23:04
Морозов признался, что не знает причину своей ошибки в короткой программе на ЧР
Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, прокомментировал свою ошибку в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
23:00
В Смоленской области задержали блогера за оскорбительные высказывания в адрес ветерана
В СК по Смоленской области сообщили о задержании блогера за оскорбительные высказывания в адрес ветерана.
22:59
Sky Sports: «Ньюкасл» проявляет интерес к футболисту «Зенита» Азмуну
Английский футбольный клуб «Ньюкасл» интересуется иранским нападающим петербургского «Зенита» Сердаром Азмуном.
22:55
Музей-заповедник «Монрепо» в Ленобласти принял более 330 тысяч посетителей в 2021 году
На заседании правительства Ленинградской области зампред кабинета Владимир Цой рассказал о работе музеев в 2021 году.
22:51
Диетолог Соломатина рассказала о возможных причинах повышения холестерина
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о возможных причинах повышения холестерина.
22:51
Евгения Тарасова обвинила Морозова в ошибке во время поддержки в короткой программе
Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, обвинила партнёра в ошибке во время поддержки в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
22:51
Стилист Логинова перечислила актуальные наряды для новогодней ночи
Стилист Полина Логинова перечислила актуальные наряды для новогодней ночи.
22:51
В Удмуртии ожидаются морозы до -34 °С
Ближайшей ночью в Удмуртии ожидаются морозы, рассказали в региональном ГУ МЧС России.
22:50
В Эквадоре вводится обязательная вакцинация от COVID-19
Власти Эквадора вводят обязательную вакцинацию граждан от коронавируса.
22:45
Траньков нецензурно выругался в адрес Морозова после его ошибки в короткой программе
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Максим Траньков раскритиковал своего подопечного Владимира Морозова, выступающего в паре с Евгенией Тарасовой, после короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
22:37
Лебедев заявил о своём недовольстве культурой отмены
Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил о своём недовольстве культурой отмены, которая стала процветать на Западе.
22:31
Московское «Динамо» разгромило «Автомобилист» в матче КХЛ
Московское «Динамо» одержало крупную победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:29
Боррель: ЕС координирует с партнёрами действия по предложениям России
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, что ЕС координирует с партнёрами свои действия в связи с предложениями России по гарантиям безопасности в Европе.
22:28
В Петербурге запустили три новогодних трамвая
В Санкт-Петербурге запустили три новогодних трамвая — два современных с праздничной иллюминацией и раритетный ЛМ-57.
22:27
В Подмосковье рассказали о ходе реализации программы по социальной газификации
В Московской области 13 тыс. домов получили топливо по программе «Социальная газификация». Юбилейный пуск состоялся в деревне Шарапово городского округа Чехов.
22:26
«Ак Барс» одолел «Барыс» в регулярном чемпионате КХЛ
Казанский «Ак Барс» взял верх над нур-султанским «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:22
В Италии выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
В Италии за сутки зафиксировали 44 595 случаев случаев COVID-19, что является антирекордом для страны.
22:20
Гол Прохоркина помог «Авангарду» переиграть «Металлург» в матче КХЛ
Омский «Авангард» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:13
В Ижевске рассказали о планах по переселению граждан из аварийного жилья
До конца 2023 года в Ижевске планируют переселить 1884 жителя в новые квартиры из аварийного жилья.
22:10
Додон рассказал об ухудшении отношений Молдавии и России
Экс-президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала NTV Moldova заявил, что за год отношения Кишинёва с Москвой значительно ухудшились, но он надеется это исправить.
22:05
Ягудин: скорее всего, Коляду уже не исправить
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился мнением о выступлении Михаила Коляды в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
22:05
В Удмуртии перед судом предстанут обвиняемые в телефонном мошенничестве
В Удмуртии завершили расследование уголовного дела в отношении восьмерых жителей Новосибирска. Они обвиняются в дистанционном хищении средств у 30 человек.
22:01
Семак рассказал, что жена подарила ему ботинки для чечётки
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, чем бы ему хотелось заниматься в свободное время.
22:00
В тверском Роспотребнадзоре дали советы по хранению новогодних салатов
В управлении Роспотребнадзора по Тверской области дали советы по хранению новогодних салатов.
21:58
Писатель Михаил Конев заявил о необходимости вернуть Сапегу из Белоруссии в Россию
Писатель, политик Михаил Конев в рамках стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил о необходимости вернуть россиянку Софью Сапегу из Белоруссии в Россию.
21:51
Гурейро признался, что у него и Загорски остались вопросы по поводу оценок ритм-танца
Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцах на льду с Тиффани Загорски, поделился мнением о судействе в ритм-танце на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
21:49
Кулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудили ситуацию с безопасностью.
21:45
В консалтинговой компании Colliers заявили о росте заполняемости отелей Петербурга
Загрузка гостиниц в Санкт-Петербурге в 2021 году выросла на 16% по сравнению с предыдущим годом и составила 51%.
21:39
Умерла писательница Джоан Дидион
Американская писательница Джоан Дидион скончалась на 88-м году жизни.
21:33
La Repubblica: «Дженоа» начал переговоры с «Аталантой» по поводу перехода Миранчука
Футбольный клуб «Дженоа» начал переговоры по поводу возможного перехода в клуб российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
21:31
Более 350 тысяч человек посетили экспозицию Москвы в рамках «Экспо-2020»
Более 350 тыс. человек посетили российский павильон с экспозицией Москвы на Всемирной универсальной выставке в Дубае.
21:24
Ряд стран Европы выразил сожаление решением Мали о сотрудничестве с «группой Вагнера»
Главы МИД 12 стран ЕС, а также Великобритании, Норвегии и Канады подготовили совместное заявление, в котором выразили сожаление решением Мали о сотрудничестве с «группой Вагнера».
21:20
Чехия с 27 декабря ужесточит правила въезда туристов из ЕС
Въезд в Чехию для граждан других стран ЕС с туристическими целями с 27 декабря возможен только при наличии справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Об этом сообщили в чешском Минздраве.
21:19
В ДТП с микроавтобусами в Мурманской области пострадали восемь детей
В ДТП с участием двух микроавтобусов в Мурманской области пострадали десять человек, в том числе восемь детей.
21:16
Жулин заявил, что его не удивляют высокие оценки в мужской короткой программе
Известный тренер Александр Жулин поделился мнением по поводу короткой программы среди мужчин на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
21:13
Экопроект Российского движения школьников стал призёром «Зелёной премии»
Проект Российского движения школьников (РДШ) «Экодежурный по стране» стал призёром «Зелёной премии» — он занял второе место в номинации «Образование».
21:10
Псаки заявила, что осталось согласовать детали по переговорам России и США
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что осталось согласовать детали относительно переговоров России и США.
21:10
В столице назвали первых обладателей статусов «московская медсестра» и «московский медбрат»
В столице назвали первых обладателей статусов «московская медицинская сестра» и «московский медицинский брат». Все этапы состязаний успешно прошли 20 специалистов.
21:08
В Подмосковье рассказали о ходе реализации нацпроекта «Производительность труда»
Более 300 предприятий Московской области подключатся к проекту «Производительность труда» до 2024 года.
21:06
Опрос сервиса «Работа.ру»: россияне рассказали о своих планах на новогодние праздники
Сервис «Работа.ру» провёл опрос, согласно которому около 47% россиян планируют работать или подрабатывать в новогодние праздники.
21:06
В Подмосковье рассказали о спектаклях, запланированных на новогодние праздники
В государственных театрах Московской области с 31 декабря по 9 января покажут спектакли для детей и взрослых.
21:05
В Крыму ожидается усиление ветра до 25 м/с
В ближайшие дни в Крыму ожидается усиление ветра, снег и гололедица.
21:05
В Совфеде высказались об отказе США публично отвечать на предложения России по безопасности
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов в беседе с RT прокомментировал заявление Белого дома о том, что Соединённые Штаты не собираются публично отвечать на российские предложения по гарантиям безопасности.
21:03
Опубликовано видео ритм-танца Синициной и Кацалапова на чемпионате России
В сети появилось видео ритм-танца Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.