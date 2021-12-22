Guardian назвала зловещими «заведомо невыполнимые» требования России

Россия повышает ставки, требуя, чтобы Запад скорее дал ответ на её предложения по безопасности, пишет The Guardian. При этом западным странам остаётся лишь гадать по поводу истинных намерений Путина и делать вид, что они согласны на переговоры. Ведь сочетание российских военных на границе с Украиной и «заведомо невыполнимых» требований России выглядит зловеще.

В недавно показанном документальном фильме, созданном в честь 30-летней годовщины развала Советского Союза, Владимир Путин признался, что ему приходилось подрабатывать таксистом. Сделано это было, чтобы показать унизительные условия, в которых оказались россияне после распада СССР, пишет The Guardian в своей редакционной статье.

И в иных условиях западные лидеры могли бы «закатить глаза от того, как один из самых сильных задир в мире пытается предстать жертвой». Но в Москве при этом царит реваншизм, а напряжённость на границе с Украиной продолжает нарастать. Такое «бряцание оружием» показывает стремление Москвы вернуть себе власть в своей сфере влияния.

А в пятницу Москва направила Западу требования, которые по факту должны переписать архитектуру безопасности на всём постсоветском пространстве. По мнению авторов статьи, вероятность, что Россия на самом деле получит право вето на размещение солдат и ракет НАТО в странах вроде Польши и Румынии, нулевая, а президента Украины в НАТО заверили, что дорога для его страны в альянс остаётся открытой. Однако всё вместе — сочетание российских сил на границе и заведомо невыполнимых требований — авторы статьи считают зловещим.

На этой неделе Кремль повысил ставки и запросил срочный ответ от Вашингтона и НАТО на свои требования. И, учитывая обстановку, у Запада нет вариантов, кроме как показать желание продолжить переговоры и убедить Путина в том, что в случае российского военного вторжения ей придётся заплатить высокую цену. Солидарность Запада с Украиной укрепилась благодаря желанию нового правительства Германии заблокировать строительство «Северного потока — 2», а на прошлой неделе появились сообщения, что Джо Байден собирается отправить на Украину военные вертолёты, которые изначально предназначались Афганистану.

В конечном счёте, делают вывод авторы статьи, Украина и её западные союзники находятся в неудобной позиции, когда они пытаются понять, какие у Кремля настоящие намерения. После многолетнего взращивания чувства обиды из-за снижения регионального влияния России Путин решил создать кризисную ситуацию, считает редколлегия The Guardian. «Остаётся надеяться, что его возможно убедить в том, что военные действия приведут к такой изоляции и экономическому ущербу, что будут весьма контрпродуктивными».