Das Erste: зависимость у каждого десятого — проиранские боевики подсадили Ирак на наркотики

Проблема с наркотиками в Ираке приобретает всё более угрожающие масштабы, сообщает Das Erste. По имеющимся подсчётам, каждый десятый гражданин страны страдает зависимостью, при этом многие из них — молодые люди. В основном они употребляют метамфетамин. В 2014 году его начали завозить в государство проиранские боевики и продолжают делать это по сей день. Местное же правительство не может остановить наркотрафик и замалчивает истинный масштаб бедствия, рассказывает немецкий телеканал.

Наркотик метамфетамин разрушает судьбы многих молодых людей в Ираке, сообщает Das Erste. Молодёжь принимает его в попытке сбежать от своих проблем: безработицы, бедности, отсутствия перспектив. И на время они становятся счастливее, но от этого их проблемы не решаются, а только усугубляются. При этом приём веществ заметно сказывается на их поведении: им труднее концентрироваться, они становятся агрессивными, более склонными к насилию, забрасывают учёбу.

И таких судеб миллионы, продолжает немецкий телеканал. Особенно в городе Басра на юге страны, который считается эпицентром оборота наркотиков. Земля здесь богата нефтью, но прибыль от её продажи получают единицы. Остальные же страдают от бедности, безработицы, грязного воздуха и питьевой воды. Цветёт только торговля запрещёнными веществами. Во многом и потому, что поблизости находится граница с Ираном, где они производятся, а потом экспортируются в соседнюю страну.

При этом метамфетамин недешёвый. Один грамм стоит приблизительно €40. Впрочем, в обращении находятся и более дешёвые разновидности наркотиков с ещё более серьёзными побочными действиями. В Басре каждую неделю по обвинению в торговле наркотиками арестовывают от 50 до 60 человек. Реабилитационные центры переполнены. Большинству из пациентов от 18 до 30 лет. При этом среди них есть и школьники.

Одна местная учительница биологии заметила, что с некоторыми из её учеников что-то не так, по их стеклянным глазам, гниющим зубам, неспособности концентрироваться и агрессивному поведению. Она создала страницу в Facebook, чтобы обратить внимание общественности на проблему. В Басре, как и в целом по стране, её предпочитают замалчивать, отмечает Das Erste. В результате она стала получать большое количество сообщений от друзей и родственников пострадавших и сразу поняла, что масштаб бедствия огромный. «Виновато в этом только правительство, так как оно не просвещает людей», — убеждена преподаватель.

При этом началось всё с того, что в 2014 году проиранские боевики, сражавшиеся с террористами «Исламского государства»*, стали употреблять метамфетамин для того, чтобы дольше бодрствовать, не испытывать чувства голода и страха, рассказывает немецкий телеканал. Это вещество стало «наркотиком борцов за свободу». И по сей день боевики привозят его в страну, а иракское правительство ничего с этим поделать не может. По имеющимся оценкам, каждый десятый гражданин страны страдает наркозависимостью. В своём отчёте Организация объединённых наций предостерегает, что проблема становится всё серьёзнее и может привести к краху экономики, ведь возникает порочный круг, когда вчерашние безработные становятся завтрашними наркоманами.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.